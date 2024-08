Alexandru Novac a ratat calificarea în in finala de suliţă: "Un concurs dezamăgitor! Am muncit degeaba!" - Antena Sport

Alexandru Novac a ratat calificarea în in finala de suliţă. Sportivul român s-a arătat extrem de dezamăgit de ratarea finalei.

Atletul român Alexandru Novac a afirmat, marţi, referitor la ratarea calificării în finala concursului de aruncare a suliţei din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, că este dezamăgit de prestaţia sa şi că a muncit degeaba.

„A fost un concurs foarte greu şi dezamăgitor pot spune. Am muncit degeaba, asta este. Nu am reuşit să fac ceva la concursul de obiectiv. Eu mi-am dorit să fac o performanţă foarte bună, în ciuda faptului că prima aruncare a fost depăşită cu 5-10 cm. Şi aia mă ducea direct în finală. Asta este. Totul este super, nu am ce să reproşez din punct de vedere al organizării. Am să îmi reproşez mie pentru că nu am făcut un concurs bun„, a afirmat Novac.

Atletul român Alexandru Mihăiţă Novac a ratat calificarea în finala probei de aruncare a suliţei, marţi, la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce s-a clasat pe locul 17 în grupele preliminare.

Cea mai bună aruncare a lui Novac, care a evoluat în Grupa A, a măsurat 81,08 metri, în condiţiile în care ultimul atlet care a prins finala de 12 a avut 82,91 m. Novac (27 ani) s-a clasat pe locul 12 în finala de la JO de la Tokyo (79,29 m). Cea mai bună aruncare din calificări a avut-o indianul Neeraj Chopra, 89,34 metri, mai bună cu aproape doi metri decât cea cu care cucerea aurul olimpic în urmă cu trei ani la Tokyo (87,58 m).