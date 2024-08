"Am vrut să șterg acea umilință!" Pan Zhanle, acuzaţii dure după ce l-a învins pe David Popovici în finala de la 100 de metri - Antena Sport

Pan Zhanle, acuzaţii dure după ce l-a învins pe David Popovici în finala de la 100 de metri Profimedia Pan Zhanle a lansat acuzaţii dure după ce l-a învins pe David Popovici în finala de la 100 de metri liber. Atacurile noului campion olimpic de la 100 de metri nu l-au vizat pe David Popovici, ci pe alţi doi rivali. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Într-un interviu acordat televiziunii de stat chineze, Pan Zhanle a lansat atacuri dure la adresa lui Kyle Chalmers şi a lui Jaxk Alexy, doi dintre rivalii săi. Pan Zhanle, acuzaţii dure după ce l-a învins pe David Popovici în finala de la 100 de metri ”Am vrut să șterg acea umilință! După finala de la ștafetă, l-am salutat pe Chalmers, dar m-a ignorat complet. Alexy, din echipa SUA, a stropit cu apă în direcția antrenorului nostru. Mi s-a părut că ne privesc de sus. Am voie să spun asta?Acum i-am bătut pe toți. Am reușit să stabilesc și un nou record mondial, într-un bazin unde e greu de înotat. Nu m-aș fi gândit vreodată la asta. Am simțit toți oamenii de acasă, din China, iar asta m-a ajutat enorm„, a spus Pan Zhanle, noul campion olimpic de la 100 de metri liber. Pan Zhanle, reacţie imediată după scandalul de dopaj din jurul echipei Chinei Pan Zhanle a avut o reacţie imediată după scandalul de dopaj din jurul echipei Chinei, prezentă la Jocurile Olimpice 2024. Acesta susţine că nu este afectat de acuzele aduse. Echipa de înot a Chinei face obiectul unei supravegheri intense după dezvăluirile făcute în aprilie, conform cărora 23 de înotători din această ţară au fost testaţi pozitiv la un medicament cardiac interzis în 2021, dar au fost autorizaţi să concureze la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Reclamă

„Anul trecut am efectuat 29 de teste şi nu am avut niciodată unul pozitiv. Din mai până în iulie am avut 21 de teste, niciun pozitiv. Astăzi am efectuat deja un al doilea test.

Nu cred că a existat vreun impact (asupra mea), deoarece toate testele au fost făcute în procedura normală… Deci nu este o problemă mare. Este o performanţă perfectă şi revigorantă pentru toată lumea din echipa chineză, astfel încât să putem performa”, a spus Pan Zhanle.

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a acceptat concluziile unei investigaţii chineze, conform căreia rezultatele testelor s-au datorat contaminării din bucătăria unui hotel, iar o analiză independentă a susţinut modul de gestionare a cazului de către WADA. Un audit al World Aquatics a concluzionat că nu a existat nicio gestionare defectuoasă sau muşamalizare din partea organismului de conducere.

Aurul lui Pan Zhanle a fost primul dintre cinci medalii cucerite de echipa de înot a Chinei, care a obţinut anterior două medalii de bronz prin Xu Jiayu , la 100 m spate, şi Tang Qianting, vicecampioană olimpică la 100 m bras feminin. Zhang Yufei, al cărei nume figurează printre cele 23, a cucerit bronzul la 100 m fluture feminin, la trei ani după ce a luat argintul la Tokyo, precum aurul la 200 m.