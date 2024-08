Pan Zhanle, reacţie imediată după scandalul de dopaj din jurul echipei Chinei: "Din mai până în iulie am avut 21 de teste" - Antena Sport

Pan Zhanle a avut o reacţie imediată după scandalul de dopaj din jurul echipei Chinei, prezentă la Jocurile Olimpice 2024. Acesta susţine că nu este afectat de acuzele aduse.

Timpul incredibil de 46,40 secunde reuşit de înotătorul de 19 ani în finala derulată în La Defense Arena a îmbunătăţit cu 0,40 secunde recordul mondial anterior, stabilit tot de Pan la Campionatele Mondiale de la Doha în februarie, oferind totodată Chinei primul său aur la înot.

Pan Zhanle, reacţie imediată după scandalul de dopaj din jurul echipei Chinei

Echipa de înot a Chinei face obiectul unei supravegheri intense după dezvăluirile făcute în aprilie, conform cărora 23 de înotători din această ţară au fost testaţi pozitiv la un medicament cardiac interzis în 2021, dar au fost autorizaţi să concureze la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Anul trecut am efectuat 29 de teste şi nu am avut niciodată unul pozitiv. Din mai până în iulie am avut 21 de teste, niciun pozitiv. Astăzi am efectuat deja un al doilea test.

Nu cred că a existat vreun impact (asupra mea), deoarece toate testele au fost făcute în procedura normală… Deci nu este o problemă mare. Este o performanţă perfectă şi revigorantă pentru toată lumea din echipa chineză, astfel încât să putem performa”, a spus Pan Zhanle.