Ana Maria Bărbosu, după concursul de calificare în finala pe echipe: "Românii trebuie să fie mândri de noi. Nadia m-a felicitat" - Antena Sport

Sportiva română Ana Maria Bărbosu a declarat, duminică, la finalul primei subdiviziuni din concursul de calificare la gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice de la Paris, că românii ar trebui să fie mândri de toată echipa, pentru că a avut o evoluţie bună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Nu cred că trebuie să le promitem nimic românilor, trebuie să se bucure de noi pentru că nu am mai fost calificaţi de 12 ani. Eu cred că am reprezentat România foarte frumos, cu zâmbetul pe buze, am fost o echipă unită, ne-am încurajat între noi şi cred că trebuie să fie mândri de noi. Azi am avut fanii în tribună pe care i-am auzit şi a fost foarte frumos. Pe mine m-a felicitat Nadia Comăneci pentru că m-am descurcat cu exerciţiul şi am reuşit să-l duc până la sfârşit şi să aduc o notă decentă echipei şi sunt sigură că şi celorlalte fete le-a spus la fel, lucruri de încurajare şi pozitive”, a spus Bărbosu la zona mixtă.

Ana Maria Bărbosu, după concursul de calificare în finala pe echipe: „Românii trebuie să fie mândri de noi. Nadia m-a felicitat”

Ea a precizat că aşteptarea până va afla dacă România se califică în finală va fi grea, dar s-a arătat încrezătoare.

„A fost un concurs foarte frumos, extraordinar, sala plină, cu public de la prima oră. Şi nu mă aşteptam la asta, să intru în sală şi să văd tot acest public. Sunt foarte mândră de mine şi de fete, am mers foarte bine până la paralele, unde am avut greşeli, dar sperăm să intrăm în finala pe echipe şi să le rezolvăm. Eu cred că am progresat foarte mult şi avem integrale foarte frumoase. Ştim foarte bine să le facem, doar că astăzi nu am arătat. Dacă vom reuşi să mai facem cel puţin încă un concurs, vom reuşi să le arătăm.

Aşteptarea va fi grea, dar am mai fost o dată la Mondiale în aceeaşi situaţie. Sperăm să fie la fel, să fie cu noroc ca atunci. Ne dorim din toată inima să ajungem cu echipa în finală. Acum nu mai depinde de noi, ci de celelalte echipe. Eu am însă speranţa că putem intra în finală, ne dorim foarte mult şi am muncit mult pentru asta, trebuie doar să aşteptăm”, a mai spus Ana Maria Bărbosu, potrivit agerpres.ro. Ea a precizat că îşi doreşte să se califice în trei finale la individual.