Armand Duplantis, după ce a doborât recordul mondial la Jocurile Olimpice: "Cel mai mare vis când eram copil!" - Antena Sport

Armand Duplantis a avut un discurs emoţionant după ce a doborât recordul mondial la Jocurile Olimpice. Atletul suedez Armand Duplantis, campion olimpic la săritura cu prăjina la Jocurile de la Paris, a afirmat că „cel mai mare vis” pe care l-a avut din copilărie a fost să doboare recordul mondial într-un eveniment olimpic şi a reuşit să-l împlinească în faţa a 80.000 de spectatori, pe Stade de France, informează EFE.

Duplantis (24 ani) a câştigat luni seară aurul olimpic cu o săritură de 6,25 m, nou record mondial, la capătul unui concurs în care nu a avut niciun rival pe măsură.

Armand Duplantis, după ce a doborât recordul mondial la Jocurile Olimpice

„Încă nu am realizat cât de fantastic a fost acel moment. Este unul dintre acele lucruri care nu par reale, o experienţă în afara corpului. Încă îmi este greu să-l asimilez. Cel mai mare vis de când eram copil a fost să bat recordul mondial la Jocurile Olimpice şi l-am împlinit„, a declarat Duplantis la conferinţa de presă pe care a susţinut-o după concursul olimpic, conform agerpres.ro.

Cu toate celelalte întrecerile încheiate deja pe stadion, suedezul a fost în centrul atenţiei pentru câteva minute, în care a decis să încerce să îmbunătăţească propriul record mondial.

„Am încercat să-mi limpezesc gândurile cât de mult am putut. Publicul era în extaz. Era atât de mult zgomot de parcă eram un meci de fotbal. Am ceva experienţă pe stadioane cu o capacitate de o sută de mii de spectatori dar nu am fost niciodată în centrul atenţiei. Am încercat doar să canalizez energia pe care mi-a dat-o toţi şi mi-au dat multă. A funcţionat‘, a adăugat sportivul scandinav, care nu exclude o nouă tentativă de îmbunătăţire a recordului mondial pe viitor.