Bernadette Szocs, cu lacrimi în ochi după eşecul de la dublu mixt, la JO 2024! "De aici aşteptam medalia olimpică" - Antena Sport

Bernadette Szocs a fost surprinsă cu lacrimi în ochi după eşecul de la dublu mixt, de la Jocurile Olimpice 2024. Alături de Ovidiu Ionescu, Bernie ştia că şansa cea mai mare pentru medalie venea la tenis de masă de la proba de dublu mixt. Mai mult, Bernadette Szocs a spus întotdeuna că visul ei este să obţină o medalie olimpică. În toate interviurile acordate în ultimul an, Paris a avut un loc aparte în discursul său. Ajunsă la 29 de ani, Bernie speră să scrie istorie alături de echipa României sau la proba de simplu. Perechea de dublu mixt a României a fost învinsă de echipa sud-coreeană Lim Jonghoon/Shin Yubin, scor 4-0 (13-11, 11-8, 11-8, 11-8). Bernie a promis cu lacrimi în ochi că va încerca să îşi împlinească dorinţa la simplu sau alături de echipa României. Bernadette Szocs, cu lacrimi în ochi după eşecul de la dublu mixt, la JO 2024 „Am fost foarte aproape. Chiar dacă a fost 4-0, nu a fost chiar aşa, pentru că toate seturile au fost foarte strânse. Din păcate, am ratat primul set, care a făcut diferenţa. Asiaticii când câştigă primele două seturi, prind mare încredere şi nu am mai greşit. Nu au făcut greşeli uşoare, nu i-am mai putut surprinde uşor cu tactica propusă. Asta este.

Chiar dacă nu mi s-a îndeplinit visul, sper să îl îndeplinesc pe proba de simplu sau pe cea de echipe. Sincer, prima probă la care mă aşteptam să aduc medalie a fost cea de dublu mixt, pentru că facem echipă de foarte mult timp şi la ediţia de atunci am terminat tot pe locul 5. Trebuie să mă concetrez pe ce a mai rămas. Azi voi analiza ce am greşit, voi încerca mâine să antrenez ce nu mi-a mers azi.

Sunt foarte dezamăgită, supărată, pentru că toată lumea ştia că medalia olimpică se aştepta de la tenis de masă pe proba de dublu mixt. Am fost foarte aproape. Chiar dacă am pierdut 4-0, seturile au fost foarte strânse. Putea să fie 4-0 şi pentru noi, de aceea dezamăgirea e şi mai mare. Trebuie să trec peste. Sunt o sportivă puternică, ştiu să las deoparte ce mă răneşte. După olimpiadă, voi suferi enorm de mult. Acum nu mai am nimic de făcut. Sunt concentrată pe proba de echipe şi pe cea de simplă. Îmi pare rău că v-am dezamăgit, aţi fost mereu alături de noi”, a spus Bernadette Szocs, după eliminarea din proba de dublu mixt.

La simplu, Bernadette Szocs s-a calificat în turul al doilea şi o va înfrunta pe ucraineanca Margarita Pesoţka, în timp ce Ovidiu Ionescu va juca luni în primul tur, contra croatului Andrej Gacina.

