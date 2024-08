Ce au putut spune englezii după argintul uriaş cucerit de Mihaela Cambei la Jocurile Olimpice 2024, pentru Team Romania - Antena Sport

Ce au putut spune englezii după argintul uriaş cucerit de Mihaela Cambei la Jocurile Olimpice 2024 Mihaela Cambei a cucerit argintul la Jocurile Olimpice 2024 - Getty Images Englezii au vorbit după argintul cucerit de Mihaela Cambei despre uriaşa performanţă a sportivei noastre la Jocurile Olimpice. A fost nevoie de un record olimpic pentru ca românca să fie deposedată de medalia de aur. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului) Mihaela Cambei a obţinut o medalie de argint în proba de haltere, 49 kg, de la Jocurile Olimpice! Mihaela Cambei a ridicat 93 de kg la smuls, clasându-se pe primul loc, şi 112 kg la aruncat! La total, Mihaela Cambei a avut 205 kg. Ce au putut spune englezii după argintul uriaş cucerit de Mihaela Cambei la Jocurile Olimpice 2024 Ea s-a clasat dramatic pe 2. Chinezoaica Hou Zhihui a ridicat 117 kg la aruncat şi a obţinut un total de 206 kg. Astfel, chinezoaica şi-a păstrat titlul olimpic de la Tokyo. Comentatorii britanici au fost uimiţi de evoluţia sportivei din Bacău. „205 este totalul Mihaelei Cambei. Vă vine să credeți ce vedem aici, în South Paris Arena? Ce moment pentru tânăra româncă! Ce prestație! 6 din 6. O reacție minunată. La precedentele cinci nu a avut probleme, însă la ultima a avut ceva dificultăți”, a fost comentariul britanic pe Eurosport. Mihaela Cambei, prima reacţie după ce a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice 2024 La finalul concursului, Mihaela Cambei a dezvăluit că a avut câteva probleme la cot, dar a reuşit să strângă din dinţi şi să urce pe a doua treaptă a podiumului. Reclamă

„A fost concursul vieţii mele pentru care m-am antrenat doi ani de zile. Am simţit că îmi rămâne mâna pe podium pentru că am avut un cârcel foarte mare la mână în care mi s-a oprit şi degetul. Cotul mă durea foarte tare, dar am zis ori la bal, ori la spital.

Nu ştiu care şi cum a fost, nu am urmărit tabela. Eu m-am concentrat pe ce trebuia să fac, să-mi ridic toate încercările. Dacă rata chinezoaica, ne cânta imnul în această seară. Dar eu sunt mândră de ce am reuşit să aduc pentru că este prima medalie olimpică la fete, la haltere.

Înseamnă absolut totul, toată cariera mea de 11 ani. M-am luptat mult pentru ea şi cred că acesta este visul oricărui sportiv. Sunt foarte mândră de ce am obţinut.

Dacă nu ai cap, nu prea reuşeşti. Trebuie să te lupţi foarte mult cu frica. În acele momente ai şi frică, şi nervi, şi agitaţie. În acele momente trebuie să încerci să gândeşti cât mai mult mişcarea. Într-o fracţiune de secundă poţi să pierzi totul. Această medalie i-o dedic antrenorului meu Valeriu Calancea, care m-a antrenat şi suportat (n.r. râde) tot timpula acesta, părinţilor mei, lui Dumnezeu, pentru că a fost alături de mine şi m-a scos sănătoasă din această competiţie şi întregului staff din spate care ne este alături de fiecare dată. (n.r. de ce ai sărutat discurile?) Pentru că au fost cu mine şi au fost prietenoase. M-au ajutat şi ele să reuşesc. (n.r. speri la aur peste 4 ani?) De ce nu? Sperăm. Mai avem Europene, avem Mondialul. O să fie greu, dar sperăm. Este fix aşa cum mi-am imaginat. Şi aceeaşi culoare”, a declarat Mihaela Cambei, după ce a cucerit argintul la Paris.