David Popovici a recunoscut că a fost surprins că Pan Zhanle i-a doborât recordul mondial la 100 de metri: "Asta mă motivează!" - Antena Sport

David Popovici a recunoscut că a fost surprins că Pan Zhanle i-a doborât recordul mondial la 100 de metri. Mai mult, Popovici spune că acest lucru îl motivează să fie mai bun.

Chinezul Pan Zhanle i-a doborât recordul mondial la 100 de metri lui David Popovici. Românul a anunţat că va încerca să îşi recupereze recordul mondial şi să redevină cel mai rapid înotător din lume.

Pe lângă faptul că îi va înfrunta la Paris pe Kyle Chalmers (Australia), Matt Richards (Marea Britanie), Maxime Grousset (Franţa) şi Alexy Jack (SUA), Popovici îl va înfrunta şi pe noul deţinător al recordului mondial la 100 m liber din China, Pan Zhanle, care a stabilit o nouă marcă de 46,80 la Doha 2024.

„Când am aflat că recordul a fost cu 0,06 secunde mai bun decât al meu, am fost puţin luat prin surprindere, dar apoi am devenit foarte entuziasmat şi dornic să mă apropii cât mai mult de el şi poate să-l dobor în viitor. Am ajuns foarte aproape când nu mă aşteptam cu adevărat (la Campionatele Europene), aşa că cred că trebuie să am mai multă încredere în mine, (deoarece) mă apropii de el. Este bine să fiu poate mai mult un outsider decât înainte, chiar dacă sunt încă unul dintre favoriţii din lume, nu sunt primul favorit, încă nu sunt cel mai rapid, aşa că asta mă motivează cu adevărat”, a spus David Popovici într-un interviu acordat World Aquatics, citat de news.ro.

Poate singurul lucru mai izbitor decât ultimele medalii câştigate de Popovici este modestia de care a dat dovadă în mod constant în momentele de după obţinerea succeselor, notează World Aquatics.