Detalii de ultimă oră despre situaţia contestaţiilor depuse la TAS de Sabrina Voinea şi Ana Maria Bărbosu - Antena Sport

Detalii de ultimă oră despre situaţia contestaţiilor depuse la TAS de Sabrina Voinea şi Ana Maria Bărbosu au fost făcute publice de Mihai Covaliu. Acesta a anunţat că până duminică, vom afla verdictul TAS. Bărbosu a mers la TAS, acuzând că echipa din Statele Unite a depus contestaţia după timpul regulamentar. Voinea susţine că a fost penalizată eronat. Detalii de ultimă oră despre situaţia contestaţiilor depuse la TAS de Sabrina Voinea şi Ana Maria Bărbosu „S-au cerut tot felul de amânări la termenele care s-au dat, tocmai pentru a se strânge detalii. Ceea ce s-a decis, şi asta este clar până în momentul de faţă, este că acest caz se va judeca aici, până la încheierea Jocurilor Olimpice. E un proces în lucru, în desfăşurare. Se audiază Comisia de Arbitraj. Mâine, cel mai târziu duminică, vom afla sigur. Să sperăm până la sfârşit", a spus Covaliu. Ana Maria Bărbosu, reacţie emoţionantă după ce a depus contestaţia la TAS Ana Maria Bărbosu a avut o reacţie emoţionantă după ce a depus contestaţia la TAS, prin care speră să primească înapoi medalia de bronz de la sol, pierdută după o ultimă decizie luată de arbitri.

„Eu nu mai știam ce am făcut și am vrut să văd. Pur și simplu nu mai țineam minte. Din momentul în care m-am uitat la tabelă și am văzut clasamentul schimbat, am avut un șoc.

N-am mai realizat ce se întâmplă. Revăzând imaginile mi-am dat seama că am scăpat steagul, că am făcut tot ce am făcut. Eu nu mai țineam minte. Șocul a fost total.

Îmi este greu să cred că se mai poate schimba ceva acum. Chiar dacă o să se demonstreze că s-a greșit, clasamentul nu cred că o să mai poată fi schimbat.

Dar sunt împăcată cu asta. Știu că am reprezentat bine România într-o finală olimpică. Asta mă bucură cel mai mult.”, a spus Ana Maria Bărbosu.