Ana Maria Bărbosu, reacţie emoţionantă după ce a depus contestaţia la TAS: "Când m-am uitat la tabelă, am avut un şoc" - Antena Sport

Ana Maria Bărbosu a avut o reacţie emoţionantă după ce a depus contestaţia la TAS, prin care speră să primească înapoi medalia de bronz de la sol, pierdută după o ultimă decizie luată de arbitri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jordan Chiles a făcut contestaţie şi a primit o notă mai mare din partea arbitrilor, care i-a permis să pună mâna pe bronz. Românca a mers la TAS, acuzând că echipa din Statele Unite a depus contestaţia după timpul regulamentar.

Ana Maria Bărbosu, reacţie emoţionantă după ce a depus contestaţia la TAS

„Eu nu mai știam ce am făcut și am vrut să văd. Pur și simplu nu mai țineam minte. Din momentul în care m-am uitat la tabelă și am văzut clasamentul schimbat, am avut un șoc.

N-am mai realizat ce se întâmplă. Revăzând imaginile mi-am dat seama că am scăpat steagul, că am făcut tot ce am făcut. Eu nu mai țineam minte. Șocul a fost total.

Îmi este greu să cred că se mai poate schimba ceva acum. Chiar dacă o să se demonstreze că s-a greșit, clasamentul nu cred că o să mai poată fi schimbat.