Eduard Ionescu, mesaj emoţionant după victoria de senzaţie de la Jocurile Olimpice 2024: "M-am gândit la mama" - Antena Sport

Eduard Ionescu a oferit un mesaj emoţionant după victoria de senzaţie de la Jocurile Olimpice 2024. Sportivul român s-a impus în primul meci de la Paris după un thriller cu nigerianul Quadri Aruna.

Ionescu a salvat şase mingi de meci şi a revenit de la 0-3 la seturi pentru a obţine calificarea. La finalul partidei, el s-a emoţionat în momentul în care a început să vorbească despre mama lui, care a venit să îl susţină la Paris.

Eduard Ionescu, mesaj emoţionant după victoria de senzaţie de la Jocurile Olimpice 2024: „M-am gândit la mama”

Jucătorul de tenis de masă Eduard Ionescu a fost susţinut din tribune la meciul din primul tur la simplu de mama şi mătuşa sa, el afirmând că acest lucru i-a dat putere, informează pagina de Facebook a clubului Steaua, potrivit news.ro.

În vârstă de 19 ani, el a reuşit o victorie entuziasmantă în turul 1 al concursului olimpic de la Paris. A salvat şase mingi de meci pentru al învinge pe numărul 19 mondial, nigerianul Quadri Aruna.

„M-a dominat primele trei seturi. Mi-am zis apoi să câştig măcar un set. Apoi, să fac încă un punct, încă un punct, să pot prelungi întâlnirea şi să mă pot bucura de această atmosferă incredibilă de la Jocurile Olimpice. Nu pot zice că am avut încredere că o să revin, dar pur şi simplu m-am gândit că nu mai am ce pierde. Am dat tot ce am putut, am riscat şi loviturile, din fericire pentru mine, au intrat pe masă”, a declarat la final Eduard Ionescu.