Florentina Iuşco, devastată după suspendarea pentru dopaj: "Mă vedeam acolo, la Jocurile Olimpice" - Antena Sport

Florentina Iuşco (28 de ani) a fost devastată după ce a fost suspendată pentru dopaj, înainte de Jocurile Olimpice. Atleta susţine că, cel mai probabil, se va retrage din activitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Este o situaţie nedreaptă. Am trecut printr-un proces lung, care m-a afectat. Decizia de azi a fost destul de grea. Ţinem capul sus şi mergem înainte. Cei de la TAS nu au luat nimic în considerare. ANAD mi-a dat doar mustrare. Am făcut tot pentru a dovedi că nu sunt vinovată. Au hotărât ce e mai rău pentru mine.

Florentina Iuşco, devastată după suspendarea pentru dopaj: „Mă vedeam acolo, la Jocurile Olimpice”

Eram pregătită de Jocurile Olimpice, mă antrenam, mă vedeam acolo. Aşa a fost să fie. Sinceră să fiu, nu ştiu încă, am nevoie să mă adun. Trebuie să mă procesez.

După o viaţă de sport, e greu să fac altceva. Voi vedea, nu ştiu. Aş putea să mai atac decizia, dar e vorba de costuri uriaşe, e vorba de 60.000 de euro şi eu nu am această sumă. Nu am înţeles de ce mi-au dat ce e mai rău. Sunt împăcată cu ce am făcut. Am controale din două în două luni. Cei de la WADA ştiau în permanenţă unde sunt.

N-a fost nimic intenţionat. Eu nu mi-aş da cariera şi tot ce am făcut în aceşti ani pentru nimic. Sunt mulţi oameni care, în urma postărilor, aruncă cu vorbe foarte grele la adresa mea, fără a cunoaşte nimic. Am primit însă şi telefoane de susţinere, de la persoane care mă cunosc”, a spus Iuşco, pentru Antena Sport, cu lacrimi în ochi.