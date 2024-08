Liderul mondial Iga Swiatek, în lacrimi după ce a cucerit medalia de bronz la JO! E prima medalie olimpică poloneză la tenis! - Antena Sport

Liderul mondial Iga Swiatek a izbucnit în lacrimi după ce a cucerit medalia de bronz la JO! Iga Swiatek a folosit un prosop pentru a-şi şterge lacrimile, după ce a învins-o în finala mică pe Anna Karolina Schmiedlova din Slovacia, scor 6-2, 6-1.

Meciul a durat doar 59 de minute, iar Swiatek a jucat mult mai bine decât o făcuse cu o zi mai devreme, în semifinale, în faţa chinezoaicei Zheng Qinwen.

Liderul mondial Iga Swiatek, în lacrimi după ce a cucerit medalia de bronz la JO! E prima medalie olimpică poloneză la tenis!

După ce a pierdut joi în faţa lui Zheng, Swiatek a evitat orice întrebare din partea reporterilor din zona mixtă, relatează news.ro. Cu faţa înroşită şi ochii roşii, Swiatek nu s-a oprit în faţa jurnaliştilor, spunând doar: „Îmi pare rău. Data viitoare„.

Iga Swiatek, locul 1 în clasamentul mondial, era favorita pentru a pleca de la Paris cu aurul. În mare parte pentru că a câştigat patru din ultimele cinci titluri de la Roland Garros. Ea a câştigat, de asemenea, US Open 2022.

Schmiedlova a învins-o atât pe campioana en titre de la Wimbledon, Barbora Krejcikova, cât şi pe vicecampioana de acolo şi de la Roland Garros din acest an, Jasmine Paolini, în drumul ei spre semifinale. Acolo a pierdut în faţa croatei Donna Vekic. Schmiedlova are 29 de ani şi este pe locul 67 WTA. Ea are o singură prezenţă în turul patru la un Grand Slam. Asta s-a întâmplat anul trecut, la Roland Garros.