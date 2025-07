"E destul de amuzant!" Dennis Politic nu s-a ascuns și a vorbit despre Gigi Becali: "Am ceva în comun cu dânsul" - Antena Sport

Dennis Politic a fost extrem de dorit de către Gigi Becali la FCSB, dar asta nu îi asigură un loc de titular la campioană. Asta deşi a şi debutat cu gol. A înscris în Supercupă, cu CFR Cluj, meci pe care campioana l-a câştigat cu scorul de 2-1. Latifundiarul din Pipera are încredere în acest jucător, despre care spune că mai trebuie să lucreze la anumite aspecte și că va ajunge la nivel optim în șase luni.

”Nu e cea mai bună echipă posibilă. Pentru că am spus Politic, stânga. De exemplu, în turul 3 nu mai joc cu Politic. Joc cu David Miculescu, care câștigă dueluri. Face faza defensivă, aleargă mult.

Politic încă nu prea joacă mult. Miculescu este jucător de meciuri tari. El (n.r. – Dennis Politic) cunoaște fotbal, are calități. Are forță, are viteză.

Trebuie să mai lucreze puțin la plămâni. Stai să lucreze 6 luni cu noi la plămâni”, a spus Becali, la fanatik.ro.