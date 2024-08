"Meci cu final dramatic!" Elisabeta Lipă, prima reacție după accidentarea horror suferită de Cătălina Axente la Jocurile Olimpice - Antena Sport

Galerie (6) Elisabeta Lipă, prima reacție după accidentarea horror suferită de Cătălina Axente la Jocurile Olimpice Cătălina Axente s-a accidentat și a fost transportată la spital / Profimediaimages Elisabeta Lipă a avut prima reacție după accidentarea horror suferită de Cătălina Axente. Sportiva din România a a ajuns la spital după eliminarea din optimile competiției de lupte de la Jocurile Olimpice 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Preşedintele ANS, Elisabeta Lipă, i-a transmis un mesaj de încurajare sportivei Cătălina Axente, care trece prin momente dificile. Sportiva în vârstă de 28 de ani a părăsit pe targă sala. Elisabeta Lipă, prima reacție după accidentarea horror suferită de Cătălina Axente la Jocurile Olimpice ”Meci cu final dramatic pentru Cătălina Axente! În optimile turneului de lupte libere – categoria 76 kg, sportiva noastră a suferit o accidentare teribilă, părăsind competiţia pe targă, cu gâtul imobilizat cu guler. Adversara Cătălinei Axente, americanca Kennedy Alexis Blades, a aruncat-o pe sportiva noastră peste spate, aceasta aterizând, din păcate dur, pe cervicală. În astfel de momente, nu ne gândim decât la sănătatea Cătălinei. Îi doresc să se refacă rapid şi să depăşească acest moment teribil din cariera ei!”, a transmis Elisabeta Lipă, potrivit news.ro. Sportiva Cătălina Axente a fost transportată la spital, după accidentarea suferită la meciul cu americanca Kennedy Alexis Blades, de la categoria 76 kg, la Jocurile Olimpice de la Paris. Reclamă

Răzvan Pîrcălabu, preşedintele Federaţie Române de Lupte, a anunţat că sportiva acuză o durere foarte mare la omoplatul drept.

”Am întârziat un pic pentru că am stat să mă asigur că nu este foarte grav. În primă fază se pare că nu este vorba de nicio fractură la coloană. I s-au făcut primele teste şi semnele motrice sunt sunt ok. Nervii funcţionează. A plecat la spital pentru investigaţii.

Întreaga echipă medicală de la COSR este cu Cătălina aşa că nu ne facem griji. Domnii doctori sunt acolo şi asistă la toate investigaţiile. Ea acuză o durere foarte mare în spate la omoplatul drept şi că atunci când respiră se propagă durerea în sus spre cervicală. Va fi bine, staţi liniştiţi. Cătălina este puternică.

Ştiam, din calculele noastre şi din experienţă, că americanca este o nucă foarte tare. Bineînţeles nu ne aşteptam la un meci de maniera asta. Cred că o să ajungă în finală, pentru că este foarte bună şi cred că e posibil ca sportiva noastră să fie trasă în recalificări, dar nu se mai pune problema ca Axente să mai continue competiţia”, a declarat Pârcălabu, conform COSR.