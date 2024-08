Mihaela Cambei, discurs magistral la sosirea în România: "A fost ceva unic şi va rămâne unic!" Promisiune uriaşă - Antena Sport

Mihaela Cambei a avut un discurs magistral la sosirea în România. Vicecampioana olimpică de la haltere a spus că a fost copleşită de emoţii şi la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice şi a spus că a fost ceva unic să câştige o medalie.

Mihaela Cambei e convinsă că la Olimpiada din Los Angeles, din 2028, România va câştiga mai multe medalii.

Mihaela Cambei, discurs magistral la sosirea în România

„Mă bucur că am reuşit să aduc această medalie României şi clubului meu CSM Oneşti pentru că o merităm din plin. Ne dorim la cât mai multe rezultate. Pregătim Los Angeles 2028 pentru că suntem încă tineri şi cred că putem să aducem mult mai multe medalii la următorul ciclu. Am fost foarte bucuroasă şi mândră să pot duce aseară portdrapelul la ceremonia de închidere. Am simţit aceleaşi sentimente de pe podiumul olimpic, acolo unde am fost şi premiată cu medalia de argint. A fost ceva unic şi cred că va rămâne ceva unic. Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor care au fost alături de noi. Vreau să mulţumesc familiei mele care mi-a dat viaţă„, a spus Mihaela Cambei la sosirea în România.

Delegaţia Statelor Unite a ocupat primul loc în clasamentul final pe medalii al Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce România s-a clasat pe 23.

România a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris cu nouă medalii, dintre care trei de aur, patru de argint şi două de bronz.