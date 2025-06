Mircea Lucescu l-a contrazis pe Gică Popescu, după Austria - România 2-1: "Probabil cel mai valoros jucător" - Antena Sport

Gică Popescu l-a luat în vizor pe Andrei Rațiu, după Austria – România 2-1

În opinia lui Gică Popescu, fundașul de la Rayo Vallecano a avut mai multe „probleme de poziționare”, fapt care le-a permis adversarilor să construiască fără mai probleme în flancul drept al apărării tricolore.

De asemenea, Gică Popescu a vorbit și despre tactica lui Mircea Lucescu și s-a declarat dezamăgit de faptul că tricolorii au avut o așezare defensivă și în a doua parte a duelului de la Viena.

“(n.r. A fost o diferență mare pe teren) Cred că am făcut unul dintre cele mai proaste meciuri din ultima perioadă. O primă repriză în care nu am existat. Ne-am aștezat defensiv, 4-1-4-1, Chiricheș în fața fundașilor. Am rezistat până în minutul 41, problemele au început să apară încă din minutul 33, au avut mai multe ocazii. Simțeam deja că vine acest gol.

Am sperat că în repriza a 2-a vom pune probleme, dar am utilizat aceași așezare defensivă. Dacă ne uităm foarte bine, 90% din situațiile Austriei au fost create pe partea noastră dreaptă. Mă îndoiesc că asta i se cere lui Rațiu, el este fundaș, trebuie să își facă datoria de fundaș. Astăzi a fost extremă dreaptă, toate problemele noastre au venit în partea dreaptă, din cauza problemeleor de poziționare lui Rațiu”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.