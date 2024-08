Mihai Covaliu e convins că România va mai lua medalii de aur: "Gheaţa a fost spartă de David şi de aceşti doi băieţi minunaţi" - Antena Sport

Mihai Covaliu e convins că România va mai lua medalii de aur Mihai Covaliu, alături de Elisabeta Lipă şi de campionii olimpici Andrei Cornea şi Marian Enache / AntenaSport Mihai Covaliu e convins că România va mai lua medalii de aur la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Marian Enache şi Andrei Cornea au cucerit medalia de aur în proba de dublu vâsle la Jocurile Olimpice. Primul sportiv român care a luat aurul la Paris este David Popovici. Mihai Covaliu e convins că România va mai lua medalii de aur: „Gheaţa a fost spartă de David şi de aceşti doi băieţi minunaţi” „Sunt absolut convins că vom mai vedea drapelul României pe cea mai înaltă poziţie a catargului. Gheaţa a fost spartă, întâi de David, acum de aceşti doi băieţi minunaţi. Să nu le uităm pe Simona şi Ancuţa, care vor mai avea de tras şi în proba de 8 + 1. Suntem foarte fericiţi şi le mulţumim acestor sportivi minunaţi pentru faptul că au adus bucurie şi că reuşesc să îmbogăţească zestrea medaliilor olimpice pentru România. Iată că după şase zile de la debutul Jocurilor Olimpice delegaţia României a reuşit să ducă în România patru medalii, deocamdată două medalii de aur, una de argint şi una de bronz. Două dintre ele, aur şi bronz câştigate de David Popovici”, a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu, la evenimentul de la Casa României de la Paris. „Sunt convins că vor mai urma şi alte medalii pentru Team Romania. Au fost momente foarte importante care s-au luat înainte de a veni aici la Jocurile Olimpice. Ştiu că au fost discuţii legate de deciziile pe care le-am luat, referitoare la locul în care vor sta echipele împreună cu staffurile. Am dovedit că am luat deciziile corecte pentru că au fost foarte multe restricţii de trafic în Paris”, a adăugat el. Marian Enache şi Andrei Cornea, după ce au cucerit aurul olimpic: „Am plâns / Nu mai există durere, medalia înseamnă enorm” Marian Enache şi Andrei Cornea au făcut declaraţii după ce au cucerit aurul olimpic. Cei doi au fost surprinşi cu lacrimi în ochi după ce au cucerit al doilea aur al României la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Reclamă

Marian Florian Enache a afirmat că a plâns puţin la intonarea imnului la Jocurile Olimpice de la Paris, deşi a încercat să-şi controleze emoţiile. Colegul său din barca de dublu vâsle, Andrei Sebastian Cornea, a declarat că a uitat de toate eforturile şi de toată durerea de până acum.

”Este cea mai frumoasă medalie, este medalia pentru care am muncit atâţia ani de zile, pentru care am trecut prin atâtea lucruri frumoase, atâtea lucruri mai puţin frumoase, din care am învăţat tot timpul câte ceva. Pentru că tot ce am apreciat la mine este că am avut capacitatea şi putearea să învăţ tot timpul din ceea ce fac. La imn am crezut că aşa ceva este ireal. Un sentiment că acesta este de nedescris.

„Am încercat să-mi controlez emoţiile, dar nu am reuşit”

Am şi plâns un pic. Am încercat să-mi controlez emoţiile, dar nu am reuşit, pentru că nu ai cum să nu plângi atunci când munceşti pe rupte, pe brânci, cu dorinţă şi cu motivaţia şi când eşti obosit maxim şi când sunt momente când nu-ţi mai găseşti motivaţia, atunci când câştigi uiţi de toate. Şi că tot ce a fost până acum şi cum am ajuns aici nu a fost chiar atât de greu.

"Acum nu mai există eforturi, nu mai există durere, nu mai există absolut nimic, pentru că în momentul de faţă cea mai grea durere pot să zic, e greutatea acestei medalii. Valorează enorm pentru noi. Am crezut în noi din primul moment, pentru că amândoi ştim cât a muncit până să ajungem împreună. Ştim cât am muncit fiecare în fiecare secundă. Eram împreună în aceeaşi sală, chiar dacă nu, nu munceam în aceeaşi barcă. Dar din primul, prima lovitură în care am intrat amândoi în aceeaşi barcă, în barca de dublu am crezut în acea barcă, ne-am demonstrat că această barcă poate să meargă. Şi am dovedit-o", a declarat el. "Deja mă gândesc cum trebuie să muncesc ca să obţin o medalie la Los Angeles. Asta nu înseamnă că va fi 100% sigur că vom ajunge acolo, dar sunt motivat", a spus Enache, referitor la Jocurile de peste patru ani. Şi Andrei Cornea se gândeşte la Los Angeles. "Desigur că într-o oarecare măsură mă gândesc şi la Los Angeles, dar până atunci trebuie să savurăm momentul ăsta de astăzi, să intrăm într-o pauză bine meritată, să ne resetăm cu totul, să ne odihnim, să trăim fiecare moment, iar după ne revedem în următorul an. Şi acolo, în fiecare, la fiecare campionat, vom discuta ce facem mai departe".