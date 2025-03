Campionul olimpic Marian Enache, sfaturi pentru viitorii canotori: "Să stea departe de social media". Sportivul a strălucit la Castelul Peleş - Antena Sport

Campionul olimpic, Marian Enache a strălucit la Castelul Peleş. Alături de colegul său, Andrei Cornea, cu care a scris istorie la Paris, Marian a fost prezent la un eveniment extrem de important. Totul a avut loc în Holul de Onoare al Castelului Peleș din Sinaia.

La acest eveniment, a avut loc ceremonia de conferire a Înaltului Patronaj al Majestății Sale Margareta către Federația Română de Canotaj. Distincția i-a fost înmânată Elisabetei Lipă, şefa de la canotaj.

Marian Enache, sfaturi pentru micuţii sportivi

Marian Enache le cere copiilor să-şi urmeze visul şi să renunţe la reţelele de socializare. „Copiilor le spun să stea departe de tik tok şi social media. Să-şi aleagă un sport şi se vor descoperi apoi. Vor deveni oameni în societate. Am făcut multă muncă grea în copilărie. Eu de la 12 ani am fost un om al casei. Am muncit foarte mult şi voi munci toată viaţa să-i ating obiectivele”, a spus Marian, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Campionul nostru este extrem de fericit de vizita la Castelul Peleş. Spune că nu prea are timp de vizite în timpul anului. „Sunt onorat să fiu aici, nu am fost niciodată. Acum nu ştiu dacă mai e deschis. E plin de viaţa, simţi ca e ca acasă. Mi-aş dori să vizitez şi alte castele. Azi e prima dată. Programul nostru e dur. 13 antrenamente pe săptămână. Când avem liber ne facem refacere. Îmi pregătisem planuri. Să vizitez. Am planuri pentru finalul carierei sportive”, a spus sportivul.

Marian recunoaşte că îi place să se îmbrace elegant. Abia aşteaptă astfel de evenimente. „Îmi place să mă îmbrac elegant. Am 5-6 costume. Nu am mai multe pentru că, momentan, nu am unde să le ţin. Mi-aş mai cumpăra dacă aş avea loc. Sunt foarte mândru de doamna Lipa ca si ea de mine. Nu am făcut nimic pentru sport faţă de ce a făcut dumneai. Lucrurile s-au schimbat într-un anumit fel. Încerc să rămân acelaşi. Acum ne focusăm pe urmatoarele competiţii. Ce am obţinut a şi dispărut. E ascunsă medalia în mintea mea. Dacă nu mă focusez pe viitor nu voi mai reuşi. Mă bucur de aceasta zi minunată.