Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de la finală la Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de la finală la Jocurile Olimpice 2024. Sârbul l-a învins în două seturi Dominik Koepfer, scor 7-5, 6-3.

Novak Djokovic şi-a continuat cursa pentru prima medalie olimpică de aur, miercuri, la JO de la Paris, unde a trecut de germanul Dominik Koepfer cu 7-5, 6-3 pentru a ajunge în sferturile de finală.

Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de la finală la Jocurile Olimpice 2024

Sârbul l-a învins pe rivalul său Rafael Nadal în două seturi în turul al doilea şi şi-a susţinut cea de-a 31-a victorie împotriva spaniolului cu o prestaţie pe măsură în faţa lui Koepfer, avansând în faza următoare după o oră şi 37 de minute de joc.

Jucătorul numărul 2 în clasamentul ATP se află la a cincea sa participare la Jocurile Olimpice. Cel mai bun rezultat al lui Djokovici este cel obţinut la Beijing, în 2008, când a câştigat o medalie de bronz. Sârbul, care este nerăbdător să adauge un aur olimpic în vitrina sa cu trofee, a dezvăluit că îi place timpul petrecut la Paris, scrie news.ro

„Este o mare onoare să-mi reprezint ţara la Jocurile Olimpice. Este un eveniment sportiv incredibil„, a declarat Djokovic. „Jucăm Roland Garros în fiecare an pe acest stadion, dar mulţimea, atmosfera, culorile, totul este diferit. Într-un mod bun. Publicul de la Roland Garros este foarte bine informat şi pasionat de tenis, dar publicul olimpic este ceva diferit. Oameni din întreaga lume vin să îşi susţină sportivii şi cred că există atât de multe naţiuni şi naţionalităţi diferite şi este frumos de văzut. Cu toţii sărbătorim sportul şi mă bucur că încă mai rămân în turneu.” Djokovic va juca următorul meci cu Stefanos Tsitsipas, al optulea favorit, după ce grecul l-a învins pe argentinianul Sebastian Baez cu 7-5, 6-1. Reclamă

Rafael Nadal, mesaj superb pentru Novak Djokovic după eşecul de la Paris

Rafael Nadal a transmis un mesaj superb pentru Novak Djokovic, după eşecul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Ibericul a declarat că Nole este cel mai bun tenismen din istorie şi nu a putut să-i pună probleme în duelul din turul secund de la Paris. Novak Djokovic l-a învins pe Rafael Nadal în două seturi, scor 6-1, 6-4.

„A fost un jucător mult mai bun decât mine și a trebuit să accept asta. Timp de o oră a fost greu să diger tot ce se întâmpla, dar am reușit. Am încercat să am atitudinea și mentalitatea potrivită pentru a accepta. Știam că există o șansă să se întâmple revenirea și asta am făcut. Nu am fost capabil să joc la nivelul de care aveam nevoie. Nici el nu mi-a oferit mare lucru.

Nu am avut calitatea de a juca mingea continuu pentru a-i crea probleme. Din acel moment, s-a întâmplat ce știm cu toții. Nici eu nu mai am picioarele pe care le aveam acum 15 ani. Deci, fără calitatea jocului cu mingea și fără picioarele pe care le aveai acum 15 ani, cum să-i creezi probleme celui mai bun din istorie? Din acel moment, e ușor de analizat. Eu nu eram la nivelul meu, el era, iar reacția nu a fost completă. Am reușit să recuperez până în punctul în care am avut șansa de a mă duce la 5-4, dar nu am reușit să o transform și asta e.

