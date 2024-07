Oamenii stau la cozi uriaşe ca să îl vadă pe David Popovici în semifinala de la 200 de metri liber! Imagini de senzaţie - Antena Sport

Oamenii stau la cozi uriaşe ca să îl vadă pe David Popovici în semifinala de la 200 de metri liber! Imagini incredibile de la Paris.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Popovici va forţa calificarea în finala de la 200 de metri liber de la ora 21:53. Cu o oră inaintea semifinalelor de la 200 de metri liber, oamenii stau la cozi uriaşe ca să intre în incinta bazinului olimpic. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE ÎN GALERIA FOTO)

Oamenii stau la cozi uriaşe ca să îl vadă pe David Popovici în semifinala de la 200 de metri liber! Imagini incredibile

David Popovici este considerat principalul favorit la câştigarea medaliei de aur la 200 de metri liber. De altfel, românul s-a calificat în semfinale cu cel mai bun timp în serii: 1:45:65!

David Popovici, dublu campion mondial şi cvadruplu campion european, are în palmares un loc 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. El a fost foarte aproape de medalia de bronz în finala de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Popovici avea atunci numai 16 ani.

„A fost foarte ok, exact cum am plănuit să fie în calificări. Putem să vorbim mai mult despre asta diseară, după semifinale, ok? Mersi”, a declarat David Popovici pentru TVR.