Simone Biles, după ce a câştigat aurul cu Statele Unite, la Jocurile Olimpice: "Am început ziua cu un program psihologic" - Antena Sport

Simone Biles a recunoscut după ce a câştigat aurul cu Statele Unite, pe echipe, la Jocurile Olimpice, că americanele au apelat la psihilog înainte în ziua finalei de la Paris.

Vedeta gimnasticii artistice americane Simone Biles, care a cucerit medalia de aur cu echipa SUA la Jocurile Olimpice de la Paris, marţi seara, la revenirea sa pe scena olimpică după trei ani de la problemele psihice cu care s-a confruntat la Tokyo, a explicat că şi-a „început ziua cu program psihologic”, relatează AFP.

Simone Biles, după ce a câştigat aurul cu Statele Unite, la Jocurile Olimpice

„Am început ziua cu un program psihologic. I-am spus psihologului meu că mă simt calmă şi pregătită şi exact aşa s-a întâmplat. După sărituri, am fost foarte încrezătoare şi mi-am spus ‘vom reuşi'”, a declarat ea.

„În 2016, toată lumea spunea că vom câştiga aurul, iar atunci am făcut ce aveam de făcut şi am câştigat aurul. Dar eram foarte tinere şi mai naive. Nu a fost cazul acum. Acum suntem mai mature, mai experimentate şi profităm de ceea ce facem, ne amuzăm. Deci este un pic diferit. Am profitat de performanţele noastre, ne-am făcut gimnastica”, a adăugat Biles.

Echipa feminină de gimnastică artistică a Statelor Unite a cucerit medaliile de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, marţi seara, în timp ce România s-a clasat pe locul 7.