Alexandra Tudor şi Dani Oţil trăiesc live experienţa Formula 1 la Marele Premiu de la Barcelona - Antena Sport

Alexandra Tudor şi Dani Oţil trăiesc live experienţa Formula 1 la Marele Premiu de la Barcelona, difuzat duminică ȋn direct la Antena 1 și ]n AntenaPLAY, de la 15:45.

Weekendul acesta, Formula 1 revine pe Antena 1 cu Marele Premiu de la Barcelona. Antrenamentele Marelui Premiu al Spaniei se văd live exclusiv pe AntenaPLAY, calificările sunt ȋn direct la Antena 3 CNN şi pe AntenaPLAY, iar cursa de duminică este în direct la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, de la ora 15:45. Alexandra Tudor şi Dani Oţil au ajuns deja în Barcelona şi se bucură din plin de experienţa circuitului spaniol.

„Barcelona, pentru mine, e prima cursă de Formula 1 la care am badge de media, deci am voie să intru cam peste tot şi să cobor pe grid. S-a lăsat cu piele de găină, încă de când m-am apropiat de circuit. Aşteptăm un weekend de foc, azi şi mâine se anunţă căldură, dar nu ca în România. Duminică, la ora cursei, este anunţată ploaie, aşa că vom vedea câte puţin din toate. Deocamdată am ajuns, sunt în fan zone, unde activările sunt senzaţionale. Abia aştept să ajung în tribună şi, de ce nu, pe grid, în curând!”, a declarat Dani Oţil.

La rândul ei, Alexandra Tudor spune: „Ce se întâmplă la o cursă de Formula 1 este o experienţă completă. De la sutele de mii de fani care se strâng în tribune şi în zonele dedicate lor şi până la monoposturile piloţilor iscusiţi, care ar da orice pentru un finish pe podium… totul e magie. Adrenalina e la cote maxime în momentul în care auzi motoarele maşinilor şi parcă tot ce îţi doreşti este să fii în spatele volanului măcar pentru câteva minute. V-am spus cât de iubiţi sunt piloţii? Nu vă imaginaţi cum se bucură fanii când îşi văd favoritul, doar şi pentru câteva secunde. Mă bucur enorm că iau parte la acest eveniment şi pot să vă transmit şi vouă emoţiile de aici de la Barcelona!”.

Weekend-ul de Formula 1 de la Barcelona a debutat cu sesiunile de antrenamente de vineri, la ora 14.30 şi 18.00, ambele fiind live în AntenaPLAY. A treia sesiune de antrenamente libere se va desfăşura sâmbătă, de la ora 13:30, live în AntenaPLAY. Calificările vor avea loc la ora 17:00, în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY. Marea cursă se va desfăşura duminică, de la ora 15.45 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.