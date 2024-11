Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY - Antena Sport

Luna noiembrie aduce noutăți captivante în AntenaPLAY. Cel mai așteptat serial al sfârșitului de an, Iubire cu parfum de lavandă, este acum în AntenaPLAY și promite o poveste emoționantă ce va cuceri inimile tuturor. Totodată, sezonul plin de aventuri al emisiunii Asia Express Drumul Zeilor se apropie de final, iar locul său este preluat de un nou sezon al show-ului culinar de succes Chefi la cuțite, unde pasiunea și competiția ating cote maxime. Pregătiți-vă pentru o lună plină de iubire, suspans și savoare, doar în AntenaPLAY.

Iubire cu parfum de lavandă – un serial captivant care promite să cucerească inimile tuturor – debutează în exclusivitate pe AntenaPLAY! Cu o poveste emoționantă, plină de răsturnări de situație și personaje carismatice, serialul va deveni cu siguranță noul favorit al telespectatorilor în această toamnă.

Tot în noiembrie, călătoria de neuitat a concurenților din Asia Express Drumul Zeilor ajunge la final, lăsând în urmă aventuri intense și momente de neuitat. Dar pentru cei care iubesc competiția și suspansul, un nou sezon din Chefi la cuțite se lansează. Chefii își pregătesc echipele pentru noi confruntări în bucătărie, iar telespectatorii sunt invitați să urmărească un show plin de pasiune culinară, provocări și emoții.

Noiembrie aduce în prim-plan trei filme pline de emoție și povestiri intense. Everyone Says I Love You, regia și scenariu Woody Allen, un film cu peste 11 premii, este o comedie romantică muzicală fermecătoare, cu o distribuție de excepție, în care dragostea, umorul și spontaneitatea se împletesc într-un mod unic. În Mistrust, o poveste de dramă și introspecție, urmărim o femeie care se confruntă cu teama de angajament și înfruntă propriile nesiguranțe într-o relație complicată. Iar The Year of Fury ne poartă în Uruguayul anilor ’70, oferind o imagine intensă a tensiunilor politice și a vieților celor afectați de represiunea militară. Trei filme de neratat, care aduc pe AntenaPLAY emoție, reflecție și povești captivante.

Tot in noiembrie intră si noi episoade captivante pentru iubitorii de seriale, cu povești care țin în suspans și personaje de neuitat. Pale Moon debutează cu o intrigă misterioasă, urmărind povestea unei femei care se aventurează într-o lume riscantă pentru a-și schimba viața, cu consecințe neașteptate. Flowers over the Inferno, ajuns la sezonul 2, revine cu investigații complexe și suspans în ritm alert, urmărind detectivi care dezvăluie cele mai întunecate secrete. De asemenea, sezonul 2 din Classified promite noi aventuri palpitante și o rețea de conspirații care se adâncește, ducând acțiunea la un nou nivel. Aceste seriale sunt pregătite să aducă pe AntenaPLAY emoții intense și episoade de neratat!