Decizia luată de Steph Curry! E primul jucător aflat încă în activitate în NBA care face asta - Antena Sport

Steph Curry, starul echipei Golden State Warriors, şi-a asumat un rol de conducere în cadrul programului de baschet masculin de la Davidson College, la care a jucat între 2006 şi 2009, înainte de a face saltul către liga profesionistă nord-americană (NBA).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Curry a fost numit în postul de director general adjunct, devenind astfel primul jucător în activitate din NBA care îşi asumă un rol de conducere la o echipă din National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Steph Curry, rol în conducere la Davidson College

Cvadruplul campion al NBA va ghida echipele masculine şi feminine, bazându-se pe experienţa sa la nivel universitar şi profesionist.

În plus, prin revenirea sa la Davidson College, Curry va contribui la crearea unui fond de peste 10 milioane de dolari pentru susţinerea echipelor masculine şi feminine ale fostei sale universităţi.

Steph Curry a jucat la Davidson College, în Carolina de Nord, între 2006 şi 2009, atingând Elite Eight (turul precedent al Final Four) en 2008. În acel an, el a stabilit un record, aflat şi acum în vigoare, reuşind cel mai mare număr de coşuri de trei puncte marcate într-un singur sezon din NCAA (162).