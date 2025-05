Modul prin care a fost anunțat numele noului Papă, la turneul de tenis de la Roma - Antena Sport

Totuși, la momentul acordării interviului, noul Papă a menționat faptul că aștepta cu nerăbdare întoarcerea pe terenul de tenis.

„Mă consider un jucător amator destul de pasionat de tenis. De când am plecat din Peru, am avut puține ocazii să mă antrenez, așa că aștept cu nerăbdare să revin pe teren”, a spus noul Papă, citat de The Pillar.

Robert Prevost a fost un apropiat al Papei Francisc. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, noul Papă are o reputație de om moderat și capabil să concilieze în momentele dificile.