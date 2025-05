Ce sport practică Papa Leon al XIV-lea, noul Suveran Pontif: "Mă consider un jucător amator" - Antena Sport

Robert Francis Prevost este noul Papă. Succesorul Papei Francisc, care a luat numele de Papa Leon al XIV-lea, a recunoscut că are o pasiune pentru sport.

Născut în Chicago, Robert Prevost este primul Papă american din istorie. Acesta este al 267-lea Suveran din istoria Pontificatului, fiind ales de Cardinalii care s-au reunit în Capela Sixtină drept urmașul Papei Francisc.

Papa Leon al XIV-lea practică tenisul

În cadrul unui interviu, Papa Leon al XIV-lea a recunoscut că este un pasionat al tenisului. Acesta a menționat însă că nu a avut timp să practice „sportul alb” după plecarea din Peru, țară în care și-a petrecut o bună parte a vieții.

Totuși, la momentul acordării interviului, noul Papă a menționat faptul că aștepta cu nerăbdare întoarcerea pe terenul de tenis.

„Mă consider un jucător amator destul de pasionat de tenis. De când am plecat din Peru, am avut puține ocazii să mă antrenez, așa că aștept cu nerăbdare să revin pe teren”, a spus noul Papă, citat de The Pillar.