LeBron James a atins o nouă bornă impresionantă! A devenit cel mai în vârstă jucător care marchează 40 de puncte într-un meci - Antena Sport

LeBron James, în timpul unui meci - Profimedia Vârsta este mai mult decât un număr pentru LeBron James. James, în vârstă de 40 de ani, a devenit joi seară cel mai în vârstă jucător care a reușit 40 de puncte într-un meci din NBA, înscriind 42 de puncte în victoria echipei Los Angeles Lakers cu 120-112 în faţa Golden State Warriors, news.ro. James a depăşit recordul care era deţinut de Michael Jordan, idolul său şi singurul celălalt jucător din NBA care a reuşit 40 de puncte la un meci după ce a împlinit 40 de ani. LeBron James, o nouă bornă impresionantă atinsă la 40 de ani „Sunt bătrân, asta e părerea mea. Am nevoie de un pahar de vin şi de somn, asta e părerea mea", a spus James când a fost întrebat despre ultima sa reuşită. Jordan a reuşit acest lucru la Washington Wizards la doar trei zile după ce a împlinit 40 de ani, în februarie 2003. James se află la 38 de zile după cea de-a 40-a aniversare, la 30 decembrie anul trecut – şi pare foarte puţin probabil ca aceasta să fie ultima dată când atinge pragul, deoarece cel mai bun marcator din istoria NBA încă joacă un baschet fenomenal în cel de-al 22-lea sezon de NBA al său, un record. Această reuşită este, de asemenea, un remarcabil final de capitol pentru James: El este şi cel mai tânăr jucător din istoria NBA care a reuşit 40 de puncte într-un meci.

James a reuşit performanţa pentru prima dată la 88 de zile după ce a împlinit 19 ani, la 27 martie 2004, marcând 41 de puncte pentru Cleveland Cavaliers împotriva New Jersey Nets.

LeBron James, pentru al 21-lea an la rând în NBA All Star Games! Starul lui Lakers se află într-o galerie selectă

LeBron James va juca în NBA All Star Game pentru al 21-lea an la rând. Starul lui Los Angeles Lakers, care a împlinit recent 40 de ani, va deveni al treilea jucător care împlineşte această vârstă şi care participă la All Star Game, după Kareem Abdul-Jabbar şi Dirk Nowitzki.

LeBron are şi cele mai multe prezenţe în acest meci. Acesta este primul an cu noul format, în care vor avea loc trei meciuri. NBA All Star Game se desfăşoară în perioada 14-15 februarie, iar evenimentul care va avea loc în San Francisco va putea fi urmărit LIVE în AntenaPLAY.

