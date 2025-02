LeBron James, pentru al 21-lea an la rând în NBA All Star Games! Starul lui Lakers se află într-o galerie selectă - Antena Sport

LeBron James va juca în NBA All Star Game pentru al 21-lea an la rând. Starul lui Los Angeles Lakers, care a împlinit recent 40 de ani, va deveni al treilea jucător care împlineşte această vârstă şi care participă la All Star Game, după Kareem Abdul-Jabbar şi Dirk Nowitzki.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

LeBron are şi cele mai multe prezenţe în acest meci. Acesta este primul an cu noul format, în care vor avea loc trei meciuri. NBA All Star Game se desfăşoară în perioada 14-15 februarie, iar evenimentul care va avea loc în San Francisco va putea fi urmărit LIVE în AntenaPLAY.

LeBron James, din nou în All Star Game!

NBA a anunţat numele a zece jucători titulari pentru All Star Game. „Regele” LeBron James va fi, la vârsta de 40 de ani, titular la cel de-al 21-lea său All-Star Game, un record, în data de 16 februarie, la San Francisco.

Numele celor zece au fost stabilite în urma voturilor publicului (50%), presei (25%) şi jucătorilor (25%), notează news.ro.

În Vest, LeBron James (Los Angeles Lakers) va fi alături de Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns), canadianul Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) şi sârbul Nikola Jokic (Denver Nuggets).