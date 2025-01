LeBron James şi familia sa se află în continuare la hotel din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles - Antena Sport

LeBron James şi Bronny James în meciul contra Minnesota Timberwolves - Profimedia LeBron James şi familia sa continuă să fie cazaţi într-un hotel după ce şi-au evacuat casa din cauza incendiilor de vegetaţie care au cuprins zona Los Angeles în ultima săptămână, relatează Reuters. Spectacolul din NBA continuă în acest weekend în AntenaPLAY cu meciurile dintre Minesota Timberwolves – New York Nicks (sâmbătă, ora 02:30) şi San Antonio Spurs – Miami Heat (duminică, ora 22:00). ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ei s-au numărat printre cei forţaţi să părăsească exclusivista comunitate Brentwood, iar starul echipei Lakers a declarat că speră să se întoarcă în curând. LeBron James şi familia sa sunt în continuare la hotel Casa închiriată ocupată de antrenorul echipei Lakers, JJ Redick, şi de familia sa în zona Pacific Palisades a ars, iar James a declarat că îi cunoaşte pe alţii care au fost afectaţi. „Le sunt alături prietenilor noştri care şi-au pierdut casele”, a spus James. „Este foarte greu, mai ales când ai copii şi îţi pierzi casa şi toate bunurile… este mult să încerci să te gândeşti la asta. Sunt foarte fericit că familia mea este în siguranţă”, a spus LeBron James citat de news.ro. Două meciuri de acasă ale echipei Lakers au fost amânate în ultima perioadă din cauza incendiilor, iar James a recunoscut că evenimentele l-au afectat. Reclamă

Reclamă

„Personal, am fost deconectat”, a declarat James, în vârstă de 40 de ani. „Personal, familia mea, am fost evacuaţi de joia trecută, aşa că am fost într-un hotel cam de când ne-am întors de la Dallas. Aşa că încă mai încerc să înţeleg. Dar rămânem puternici unul pentru celălalt. Evident, este cel mai important„.

James a precizat că, până acum, casa sa este în siguranţă.

Lakers se numără printre cele aproximativ 12 echipe sportive profesioniste din comitatele Los Angeles şi Orange care au alocat 8 milioane de dolari pentru a sprijini operaţiunile de ajutorare în caz de incendiu. Cel puţin 25 de persoane au murit în incendii, care au mistuit mai mult de 60 de mile pătrate şi au distrus peste 12 000 de structuri, a transmis joi CBS News.