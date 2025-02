Momente memorabile ale All Star Weekend-urilor ultimilor 25 ani. Show-ul din NBA e live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY (luni, 03:00) - Antena Sport

2000, Oakland – Vince Carter schimbă tot ce știa lumea despre concursul de slam dunk

Considerat cel mai bun concurs de slam dunk din istorie, duelul “zburatorilor” a fost ceva uluitor la All Star Weekend-ul din Bay Area. Cu o distribuție impresionantă, în care au mai oferit execuții senzaționale Steve Francis și Tracy McGrady, concursul l-a transformat în legendă a dunk-ului pe Vince Carter, la vremea respectivă în al doilea an de carieră la Toronto Raptors. Reușitele lui “Half Man – Half Amazing” au declanșat un delir al slam dunk-ului la nivel mondial devenit cunoscut sub denumirea de “Vinsanity”. “Moară” cu 360 de grade, printre picioare cu mingea aruncată din podea, întreg antebrațul introdus în inel au fost execuții pe care oricine a încercat ulterior să le copieze. Puști din întreaga lume s-au apucat de antrenamente menite să mărească detenta pentru a putea imita dunk-urile lui Carter, acesta reușind să eclipseze chiar și celebrele dueluri din anii ’80 dintre Michael Jordan și Dominique Wilkins, revigorând, în același timp, un concurs de slam dunk care devenise neatractiv.

2016, Toronto – Lavine si Gordon cu un show total la dunk-uri

Mulți spun că per total ar fi cel mai bun concurs din istorie. Dacă în 2000 Vince Carter șoca lumea cu execuțiile sale, în 2016 procedeele și creativitatea deveniseră atât de diversificate, încât lumea cu greu mai tresarea la ceva nou. Ștacheta fusese ridicată atât de sus, în 2000, încât doar dunkerii profesioniști, care se antrenează doar pentru asta, mai puteau veni cu ceva de-a dreptul uluitor. Și totuși, la Air Canada Centre, Zach Lavine și Aaron Gordon s-au întrecut în niște execuții care au părut că vin de pe altă planetă, una cu accelerație gravitațională mai mică decât a Pământului. A câștigat Lavine, însă departajarea a fost aproape imposibil de făcut, iar concursul a intrat și el în “galeria faimei”.

2024, Indianapolis – Sabrina vs Steph

Pentru prima oară în istoria unui All Star Weekend, NBA a organizat o întrecere separată între doi dintre cei mai buni aruncători din istorie, Sabrina Ionescu, jucatoarea lui New York Liberty, născută în SUA din părinți români, care a uluit lumea la All Star Game-ul WNBA, unde a stabilit un record de 37 puncte în finala concursului de trei puncte, și Steph Curry, cel mai bun aruncător din istoria baschetului. A ieșit ceva superb. Sabrina a refuzat să arunce de la linia folosită în WNBA, cu jumătate de metru mai aproape de coș față de NBA, spunând că vrea să fie un duel egal. Steph a câștigat, dar la mare lupta, 29-26. Aparent liga și-a dorit o nouă astfel de confruntare și în San Francisco, anul acesta, dar noua stea a baschetului feminin american, Caitlin Clark, a refuzat confruntarea cu Klay Thompson, spunând că vrea mai întâi să participe la All Star-ul WNBA.