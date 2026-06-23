Mutarea verii în NBA! Giannis Antetokounmpo pleacă de la Milwaukee Bucks și semnează cu Miami Heat

Giannis Antetokounmpo, una dintre cele mai mari vedete din NBA, va pleca la schimb de la actuala sa echipă, Milkwaukke Bucks, la formaţia Miami Heat, a anunţat luni seara mass-media americană, citată de EFE.

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Se zvonea de mult timp că va pleca, mai ales iarna trecută, înainte de termenul limită de transferuri, dar Giannis Antetokounmpo şi-a găsit în sfârşit o nouă casă.

Antentokounmpo pleacă de la Bucks după 13 ani

Antetokounmpo, desemnat de două ori cel mai valoros jucător (MVP) din NBA, în 2019 şi 2020, a fost recrutat 2013 de Milwakee Bucks, pe care a ajutat-o să câştige titlul de campioană a NBA în 2021.

Grecul va fi transferat la Miami Heat, conform ESPN. Milwaukee îi primeşte pe Tyler Herro, Kel’El Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis şi mai multe alegeri din draft, inclusiv alegerea cu numărul 13 de marţi. Bobby Portis părăseşte şi el Bucks pentru Heat.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026