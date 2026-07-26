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La ce sumă imensă de bani a renunțat LeBron James să semneze cu Philadelphia 76ers? Recordul doborât de „Rege”

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 15:59

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La ce sumă imensă de bani a renunțat LeBron James să semneze cu Philadelphia 76ers? Recordul doborât de „Rege

LeBron James, înainte de un meci / Getty Images

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LeBron James va semna cu Philadelphia 76ers într-o mutare care „dinamitează” NBA-ul, iar de atunci acesta a fost principalul subiect în baschetul de peste ocean. Ce a atras însă atenția enorm de mult pe lângă simpla veste a fost salariul pe care îl va încasa superstarul de 41 de ani, care doboară cu această ocazie un record în liga de baschet nord-americană.

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LeBron James a anunțat vineri în sfârșit echipa pentru care va juca în sezonul următor, după ce s-a despărțit de Los Angeles Lakers. „Regele” a postat pe rețelele sociale un videoclip care surprinde o retrospectivă a întregii sale cariere, iar la final apare emblema formației alături de care a semnat, și anume Philadelphia 76ers.

Obiectivul legendarului jucător din NBA la ultima echipă din cariera sa este unul clar, să mai câștige un inel de campion. De aceea, și-a dorit să se alăture celor de la 76ers, care au un lot extrem de puternic odată cu adiția lui James.

Suma imensă la care a renunțat LeBron să vină la 76ers

Pentru ca această mutare să se întâmple însă, LeBron a trebuit să facă un sacrificiu imens pe plan financiar. Mai exact, sportivul de 41 de ani a acceptat cea mai mare reducere salarială din istoria NBA.

Sezonul trecut, la Lakers, James încasa 52,63 de milioane de dolari, iar în stagiunea următoare va evolua pentru doar 3,88 milioane, ceea ce înseamnă o micșorare a salariului de 48,75 milioane. Precedentul record era deținut de Russell Westbrook, care când a plecat de la LA Lakers la Clippers a renunțat la 43,2 milioane de dolari.

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Odată cu această schimbare pe plan financiar, James va fi întrecut la nivelul salariilor de aproape 300 de jucători din NBA, ceea ce e enorm, ținând cont că ne raportăm la jucătorul care a fost ani de zile cel mai bine plătit din ligă.

James a semnat un contract cu 76ers care arată în felul următor. În primul sezon va primi 3,8 milioane de dolari și dacă își va exercita opțiunea de a prelungi contractul pe încă un an, va primi în a doua stagiune puțin peste 4 milioane de dolari.

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Cum va arăta echipa de start a Philadelphiei 76ers în sezonul următor:

  • PG: Tyrese Maxey
  • SG: V.J. Edgecombe
  • SF: Jaylen Brown
  • PF: LeBron James
  • C: Joel Embiid
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