La ce sumă imensă de bani a renunțat LeBron James să semneze cu Philadelphia 76ers? Recordul doborât de „Rege”

LeBron James va semna cu Philadelphia 76ers într-o mutare care „dinamitează” NBA-ul, iar de atunci acesta a fost principalul subiect în baschetul de peste ocean. Ce a atras însă atenția enorm de mult pe lângă simpla veste a fost salariul pe care îl va încasa superstarul de 41 de ani, care doboară cu această ocazie un record în liga de baschet nord-americană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

LeBron James a anunțat vineri în sfârșit echipa pentru care va juca în sezonul următor, după ce s-a despărțit de Los Angeles Lakers. „Regele” a postat pe rețelele sociale un videoclip care surprinde o retrospectivă a întregii sale cariere, iar la final apare emblema formației alături de care a semnat, și anume Philadelphia 76ers.

Obiectivul legendarului jucător din NBA la ultima echipă din cariera sa este unul clar, să mai câștige un inel de campion. De aceea, și-a dorit să se alăture celor de la 76ers, care au un lot extrem de puternic odată cu adiția lui James.

Suma imensă la care a renunțat LeBron să vină la 76ers

Pentru ca această mutare să se întâmple însă, LeBron a trebuit să facă un sacrificiu imens pe plan financiar. Mai exact, sportivul de 41 de ani a acceptat cea mai mare reducere salarială din istoria NBA.

Sezonul trecut, la Lakers, James încasa 52,63 de milioane de dolari, iar în stagiunea următoare va evolua pentru doar 3,88 milioane, ceea ce înseamnă o micșorare a salariului de 48,75 milioane. Precedentul record era deținut de Russell Westbrook, care când a plecat de la LA Lakers la Clippers a renunțat la 43,2 milioane de dolari.