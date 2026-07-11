Victor Wembanyama a dat lovitura! Francezul și-a prelungit contractul cu Spurs și va încasa o avere

Victor Wembanyama şi-a prelungit contractul cu San Antonio Spurs.
Jucătorul francez a semnat un nou contract, în valoare de 252 de milioane de dolari, pe o perioadă de cinci ani.
Toate detaliile din noul contract semnat de Victor Wembanyama alături de San Antonio Spurs
“Sunt aici ca să rămân“: Victor Wembanyama a dat de înţeles acest lucru. Vineri seara, pe platforma X (fostul Twitter), francezul a scris câteva cuvinte care sugerau că aventura sa la Spurs abia începea. Impresia s-a confirmat puţin mai târziu. Wemby îşi prelungeşte şederea la San Antonio.
Shams Charania, jurnalistul de la ESPN cu o mare audienţă, a anunţat că recentul finalist din NBA semnează un contract în Texas: 252 de milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani. Vestea a fost confirmată imediat de către Spurs pe reţelele lor sociale.
BREAKING: San Antonio Spurs’ Victor Wembanyama has signed a five-year, $252 million maximum rookie-scale contract extension, with a player option in the fifth season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NwbTiIkurd
— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2026
Suma este una importantă: potrivit lui Shams Charania, Victor Wembanyama a semnat o prelungire a contractului de debutant la valoarea maximă, conform schemei clasice, adică la 25% din plafonul salarial, deşi ar fi putut pretinde 303 milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani, în special pentru că a câştigat trofeul de cel mai bun apărător al anului.
Cele 51 de milioane de euro puse pe masă oferă astfel o mică marjă salarială francizei, care îşi propune să obţină rezultate mai bune decât în sezonul trecut, încheiat cu o finală pierdută în faţa celor de la New York Knicks.
Sursa: News.ro
- Șoc în NBA: LeBron James pleacă de la Lakers! Ce a spus despre retragere
- AJ Dybantsa a ajuns la Washington Wizards! Draft-ul NBA 2026 a fost LIVE în AntenaPLAY
- Mutarea verii în NBA! Giannis Antetokounmpo pleacă de la Milwaukee Bucks și semnează cu Miami Heat
- New York Knicks, al treilea titlu în NBA din istoria clubului, după 4-1 în finala cu San Antonio Spurs
- New York Knicks a scris istorie! A câştigat meciul 4 al finalei după o revenire de senzaţie şi e la victorie de titlu