Victor Wembanyama a dat lovitura! Francezul și-a prelungit contractul cu Spurs și va încasa o avere

Victor Wembanyama şi-a prelungit contractul cu San Antonio Spurs.

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Jucătorul francez a semnat un nou contract, în valoare de 252 de milioane de dolari, pe o perioadă de cinci ani.

Toate detaliile din noul contract semnat de Victor Wembanyama alături de San Antonio Spurs

“Sunt aici ca să rămân“: Victor Wembanyama a dat de înţeles acest lucru. Vineri seara, pe platforma X (fostul Twitter), francezul a scris câteva cuvinte care sugerau că aventura sa la Spurs abia începea. Impresia s-a confirmat puţin mai târziu. Wemby îşi prelungeşte şederea la San Antonio.

Shams Charania, jurnalistul de la ESPN cu o mare audienţă, a anunţat că recentul finalist din NBA semnează un contract în Texas: 252 de milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani. Vestea a fost confirmată imediat de către Spurs pe reţelele lor sociale.

BREAKING: San Antonio Spurs’ Victor Wembanyama has signed a five-year, $252 million maximum rookie-scale contract extension, with a player option in the fifth season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NwbTiIkurd

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2026