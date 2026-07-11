Home | NBA | Victor Wembanyama a dat lovitura! Francezul și-a prelungit contractul cu Spurs și va încasa o avere

Victor Wembanyama a dat lovitura! Francezul și-a prelungit contractul cu Spurs și va încasa o avere

Andrei Nicolae Publicat: 11 iulie 2026, 11:01

Comentarii
Victor Wembanyama a dat lovitura! Francezul și-a prelungit contractul cu Spurs și va încasa o avere

Victor Wembanyama, în timpul unui meci / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Victor Wembanyama şi-a prelungit contractul cu San Antonio Spurs.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul francez a semnat un nou contract, în valoare de 252 de milioane de dolari, pe o perioadă de cinci ani.

Toate detaliile din noul contract semnat de Victor Wembanyama alături de San Antonio Spurs

Sunt aici ca să rămân“: Victor Wembanyama a dat de înţeles acest lucru. Vineri seara, pe platforma X (fostul Twitter), francezul a scris câteva cuvinte care sugerau că aventura sa la Spurs abia începea. Impresia s-a confirmat puţin mai târziu. Wemby îşi prelungeşte şederea la San Antonio.

Shams Charania, jurnalistul de la ESPN cu o mare audienţă, a anunţat că recentul finalist din NBA semnează un contract în Texas: 252 de milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani. Vestea a fost confirmată imediat de către Spurs pe reţelele lor sociale.

Reclamă
Reclamă

Suma este una importantă: potrivit lui Shams Charania, Victor Wembanyama a semnat o prelungire a contractului de debutant la valoarea maximă, conform schemei clasice, adică la 25% din plafonul salarial, deşi ar fi putut pretinde 303 milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani, în special pentru că a câştigat trofeul de cel mai bun apărător al anului.

Cele 51 de milioane de euro puse pe masă oferă astfel o mică marjă salarială francizei, care îşi propune să obţină rezultate mai bune decât în sezonul trecut, încheiat cu o finală pierdută în faţa celor de la New York Knicks.

Sursa: News.ro

Afacerea cu care Marian a dat lovitura: producţia s-a dublat într-un singur anAfacerea cu care Marian a dat lovitura: producţia s-a dublat într-un singur an
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
A primit interdicție în UE și a avut o perioadă grea, dar a reușit să se redescopere. Ce face sportiva considerată una dintre cele mai frumoase handbaliste sârbe
Fanatik.ro
A primit interdicție în UE și a avut o perioadă grea, dar a reușit să se redescopere. Ce face sportiva considerată una dintre cele mai frumoase handbaliste sârbe
11:40

Cum l-a descris Harry Kane pe Erling Haaland, înainte de Norvegia – Anglia: „Suntem doi jucători complet diferiţi”
10:53

Fierbe Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României cu Universitatea Cluj
10:45

Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Erling Haaland şi Harry Kane
10:41

Kevin De Bruyne a răspuns cu lacrimi în ochi la întrebarea pe care și-o pune toată lumea: “Oh, băieți”
10:40

De la FCSB direct la echipa promovată în Liga 1: „Are calitate, joacă pe mai multe poziții”
10:30

Argentina – Elveţia LIVE VIDEO (duminică, 04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Lionel Messi luptă pentru semifinalele CM
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 6 Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial