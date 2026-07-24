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LeBron James a făcut anunțul așteptat de toată lumea și și-a decis viitorul! Cu ce echipă semnează „Regele”

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 19:06

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LeBron James a făcut anunțul așteptat de toată lumea și și-a decis viitorul! Cu ce echipă semnează „Regele

LeBron James, înainte de un meci / Getty Images

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LeBron James a anunțat în sfârșit echipa pentru care va juca în sezonul următor după ce s-a despărțit de Los Angeles Lakers. „The King” a postat pe rețelele sociale un videoclip care surprinde o retrospectivă a întregii sale cariere, iar la final apare emblema formației alături de care a semnat, și anume Philadelphia 76ers.

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LeBron James a decis recent să se despartă de Los Angeles Lakers după opt ani petrecuți în California, iar de atunci toată lumea s-a întrebat care va fi următoarea destinaței a cvadruplului campion din NBA. După ce a fost asociate cu echipe precum Golden State Warriors, Miami Heat sau Cleveland Cavaliers, „Regele” și-a decis viitorul și a ales ca ultima sa echipă din carieră să fie Philadelphia 76ers.

LeBron James merge la Philadelphia 76ers

Potrivit jurnalistului Shams Charania, specializat pe mutările din NBA, LeBron va semna un contract valabil pe doi ani și va încasa opt milioane de dolari la echipa care are în palmares trei titluri de campioană, ultimul în 1983, pe vremea lui Julius Erving și Moses Malone.

Am crezut că totul s-a încheiat când sezonul s-a terminat. Nu eram pregătit să fac anunțul și știam că am nevoie de niște timp să iau o decizie cu adevărat. Eram însă destul de sigur că am jucat ultimul meu meci. Am fost sincer la acea ultimă conferință de presă când am spus că trebuie să mă uit la mine și să văd dacă iubesc acest sport.

Încă iubesc acest joc și mai am multe de oferit. Ultimele săptămâni au fost cu adevărat speciale. Asta e ultima mea decizie. Nu merg pentru bani. Nu merg pentru familia mea. Pentru ce mai joc în acest moment?

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Încă vreau să mă sacrific. Încă vreau să muncesc. Încă vreau să evoluez. Vreau să concurez, să câștig și să am șansa să simt că pot câștiga încă un campionat. Cred că pot ajuta Philadelphia 76ers să devină o echipă demnă de titlu și sunt entuziasmat să ofer energie unei noi baze de bani și să încep această călătorie pentru ultima dată.

Mulțumesc, LA. Voi iubi pentru totdeauna Miami și Northeast Ohio va fi mereu casa mea„, a fost mesajul postat de baschetbalistul de 41 de ani pe contul său de X.

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Sezonul trecut, Philadelphia 76ers a fost eliminată din semifinalele Conferinței de Est de echipa care avea să devină campioană, New York Knicks, cu scorul de 4-0. La noua sa echipă, James va face echipă în al 24-lea sezon al său de NBA cu superstaruri precum Jaylen Brown, Joel Embiid sau Tyrese Maxey.

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