Donald Trump, declarație controversată despre LeBron James. Ce a putut să spună după transferul starului din NBA

Preşedintele Donald Trump, rugat să-şi exprime părerea cu privire la carierele în baschet ale lui Michael Jordan şi LeBron James, a declarat, vineri, că James ar putea fi rasist, relatează Reuters.
În cadrul unei conferinţe de presă de la Casa Albă, Peter Doocy, de la Fox News, a menţionat ştirea de vineri conform căreia James intenţionează să semneze cu Philadelphia 76ers, apoi l-a întrebat pe preşedinte dacă Jordan sau James este „cel mai bun din toate timpurile”.
Donald Trump, despre LeBron James: „Ar putea fi rasist”
„Michael Jordan este un tip care îmi este prieten. Joc golf cu el. E un tip foarte de treabă. Cred că LeBron este… poate că e rasist, dar poate că pur şi simplu nu-l place pe Trump. Nu ştiu. Mie îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, aşa că aş spune fără ezitare că Michael Jordan este cel mai bun”, a răspuns Trump.
James i-a susţinut pe cei trei candidaţi care au concurat împotriva lui Trump în ultimele trei alegeri prezidenţiale: Hillary Clinton în 2016, Joe Biden în 2020 şi Kamala Harris în 2024.
James l-a criticat, de asemenea, pe Trump în urma retragerii de către preşedinte a invitaţiei adresate echipei Warriors la Casa Albă în 2017, după ce vedeta echipei Golden State, Stephen Curry, a declarat că ar fi refuzat vizita.
Jordan, în vârstă de 63 de ani, care a câştigat şase titluri NBA cu Chicago Bulls în anii 1990, şi a fost de cinci ori MVP al ligii.
James, în vârstă de 41 de ani, deţine patru inele de campion NBA şi a fost ales de patru ori MVP în timpul carierei sale la Cleveland Cavaliers, Miami Heat şi Los Angeles Lakers. El este liderul all-time al NBA la puncte marcate şi meciuri disputate.
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