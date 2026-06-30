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Șoc în NBA: LeBron James pleacă de la Lakers! Ce a spus despre retragere

Alex Ioniță Publicat: 30 iunie 2026, 21:22

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Șoc în NBA: LeBron James pleacă de la Lakers! Ce a spus despre retragere

Profimedia Images

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După opt sezoane petrecute la Los Angeles, „Regele” LeBron James caută o nouă provocare în NBA. Echipa Warriors a lui Stephen Curry este în cursa pentru a-l recruta, relatează AFP.

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Conform ESPN, LeBron James a decis să părăsească echipa Los Angeles Lakers, fără însă a-şi încheia cariera la vârsta de 41 de ani. După opt sezoane încununate de un titlu în 2020, „Regele” devine „jucător liber de contract” şi se declară pregătit să se alăture unei alte francize ambiţioase pentru cel de-al 24-lea an al său la cel mai înalt nivel, precizează jurnalistul Shams Charania.

LeBron James pleacă de la LA Lakers

În ciuda dorinţei celor de la Lakers de a-l reţine, cvadruplul campion NBA (2012, 2013, 2016 şi 2020) a luat decizia şi l-a informat pe directorul general Rob Pelinka. Potrivit mai multor surse media americane, Golden State Warriors, conduşi de vedetele Stephen Curry şi Jimmy Butler, ar fi cei mai bine plasaţi pentru a-l primi pe legendarul baschetbalist american, cel mai bun marcator din istoria ligii, notează news.ro.

James, al cărui contract a expirat, lăsase să planeze o incertitudine asupra viitorului său după înfrângerea usturătoare suferită de Lakers în sezonul trecut în semifinalele Conferinţei de Vest, fiind eliminaţi cu 4-0 de Oklahoma City Thunder.

„Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul. O să iau o pauză, o să vorbesc cu familia mea, o să analizez situaţia şi, când va veni momentul, veţi afla ce am decis”, a spus el în seara eliminării, la 11 mai. „Încă iubesc acest sport”, a adăugat LeBron James, care tocmai disputase al 302-lea meci din play-off.

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Pe parcursul celui de-al 23-lea sezon al său, LeBron James nu a dat niciun indiciu cu privire la o eventuală retragere, o prelungire a contractului sau o plecare către o ultimă provocare, în timp ce zvonurile îl trimiteau la Cleveland Cavaliers sau la Golden State Warriors, echipa lui Stephen Curry – o asociere între două legende care ar fi făcut senzaţie.

Din partea celor de la Lakers, se afirma că păstrarea lui ar fi fost un lucru bun – „Toate echipele, inclusiv a noastră, ar fi încântate să-l aibă pe LeBron James în lot”, mărturisea Rob Pelinka la jumătatea lunii mai – fiind totodată conştient că viitorul francizei se bazează mai degrabă pe Luka Doncic, sosit de la Dallas în februarie 2025 în cadrul unui schimb senzaţional cu Anthony Davis.

Legendă a baschetului, cu un fizic de oţel, un stil de viaţă sănătos şi o etică a muncii ireproşabilă, „King” deţine deja nenumărate recorduri, printre care şi emblematicul număr de puncte marcate, care i-a fost luat lui Kareem Abdul-Jabbar în 2023.

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