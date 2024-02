Bernadette Szocs aşteaptă calificarea la Jocurile Olimpice, după Campionatele Mondiale pe echipe: "Asiaticele se feresc de noi" - Antena Sport

România s-a calificat în optimi, la Campionatele Mondiale de tenis de masă pe echipe

România mai are nevoie de o victorie pentru a ajunge la Jocurile Olimpice 2024 Bernadette Szocs aşteaptă calificarea la Jocurile Olimpice 2024, care poate veni în urma Campionatelor Mondiale de tenis de masă pe echipe, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

România a ajuns în optimile competiţiei şi mai are nevoie de o victorie pentru a obţine biletele pentru Paris. Tricolorele au terminat Grupa 7 cu maximum de puncte şi aşteaptă tragerea la sorţi de marţi, pentru a-şi afla adversara pentru sferturi.

Bernadette Szocs aşteaptă calificarea la Jocurile Olimpice, după Campionatele Mondiale pe echipe

„A fost un meci mai greu pentru mine, pentru că nu am reuşit să câştig de data asta cu 3-0, dar cel mai important e că am câştigat pe echipe şi că am câştigat toate meciurile. Toate am fost în formă bună şi suntem pregătite pentru următoarele meciuri.