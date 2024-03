Lily Zhang - Eliza Samara 2-3! Românca s-a calificat spectaculos în optimile WTT Champions Incheon 2024 - Antena Sport

Reclamă

Update 06:05: Lily Zhang – Eliza Samara 2-2 (11-9).

Update 05:58: Lily Zhang – Eliza Samara 1-2 (11-3).

Update 05:50: Lily Zhang – Eliza Samara 0-2 (7-11).

Update 05:38: Lily Zhang – Eliza Samara 0-1 (4-11).

Update 05:30: A început primul set.

Ştirea iniţială. Eliza Samara ocupă locul 37 în ierarhia mondială, în timp ce Lily Zhang, adversara sa din primul tur, se clasează pe locul 31 mondial. Duelul româncei este unul echilibrat. Eliza Samara are avantajul meciurilor directe în faţa lui Lily Zhang. Cele două jucătoare s-au mai duelat în urmă cu 11 ani, la o competiţie din America. Românca s-a impus clar, scor 4-1. În cazul în care va trece de Lily Zhang şi se va califica în optimile de la WTT Champions Incheon 2024, Eliza Samara va avea parte de un duel „de foc". Românca ar putea da piept cu Wang Yidi, ocupanta locului trei mondial. La WTT Champions Incheon 2024, Bernadette Szocs a obţinut o victorie fără emoţii în primul tur. „Bernie" a trecut de Hana Goda, cu 3-0 şi se va confrunta în optimi cu învingătoarea dintre Adriana Diaz (10 mondial) şi Amy Wang. Bernadette Szocs şi Eliza Samara reprezintă România la WTT Champions Incheon 2024 Bernadette Szocs şi Eliza Samara reprezintă România la WTT Champions Incheon 2024 (27-31 martie), turneul exclusivist din Coreea de Sud, dotat cu premii totale de 300.000 de dolari, ce va fi transmis live în AntenaPLAY.

Turneul ce se va desfăşura în perioada 27-31 martie va avea premii totale de 300.000 de dolari. Câştigătorul va primi un cec de 15.000 de dolari, finalistul va câştiga 10.000 de dolari, iar semifinaliştii vor încasa câte 7.500 de dolari.

De asemenea, turneul va avea un impact şi în clasamentul mondial, ţinând cont că învingătorul va beneficia de 1.000 de puncte, finalistul va primi 700 de puncte, iar semifinaliştii vor adăuga zestrei actuale 350 de puncte.

Disputa pentru titlu va fi una acerbă, pe tabloul feminin fiind prezente cele mai bune jucătoare din clasamentul mondial, precum Sun Yingsha, Wang Manyu, Wang Yidi sau Chen Meng. De pe tabloul masculin nu vor lipsi legendarii Fan Zhendong, Liang Jingkun, Ma Long sau Felix Lebrun.

