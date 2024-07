Tenisul de masă românesc luptă pentru medalii la Jocurile Olimpice 2024: "Suntem aproape de visul nostru dintotdeauna" - Antena Sport

Echipa feminină a României pentru JO de la Paris va fi alcătuită din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Adina Diaconu, în timp ce Andreea Dragoman va fi rezervă.

„În echipa feminină a fost nominalizată şi a treia componentă, este vorba despre Adina Diaconu. Dar antrenorul Viorel Filimon are posibilitatea şi în funcţie de ce se întâmplă în primul meci să schimbe, adică să intre rezerva Andreea Dragoman în locul Adinei. Dar aici este o strategie pe care şi-o face antrenorul la momentul respectiv. Proba pe echipe de la Jocurile Olimpice se desfăşoară diferit faţă de cum se joacă la Europene sau Mondiale. Asta înseamnă că se începe cu meciul de dublu. Iar cei care joacă dublu, nu mai pot juca decât un singur meci la simplu. Şi atunci, după cum se ştie, la noi Bernadette Szocs nu va face sigur dublu pentru că ea trebuie să joace cele două meciuri de simplu. Iar în situaţia asta trebuie găsită formula unui dublu care să joace foarte bine şi să aducă punctul necesar. Iar în ultima perioadă noi la dublu am antrenat cuplul Elizabeta Samara – Adina Diaconu”, a spus preşedintele.

Lotul olimpic al României s-a pregătit în ultimele luni pe mesele pe care se va desfăşura concursul de la Paris.

„Într-adevăr, ştim toţi că banii nu au fost nici anul acesta destui şi probabil că nu vor fi multă vreme. Suntem clar subfinanţaţi, şi mă refer aici la tot sportul românesc, însă ca să fiu cinstit, tot ceea ce şi-a propus pentru pregătire echipa olimpică de tenis de masă s-a realizat. Am primit tot ceea ce ne-am propus şi ne-am dorit de la ANS şi COSR. Chiar COSR ne-a ajutat şi am achiziţionat nişte mese de tenis de masă pe care se va juca la Jocurile Olimpice de la Paris. Sunt nişte mese noi, apărute în luna februarie, şi sunt puţin diferite, aşa ne-au spus sportivii. Şi atunci am fost nevoiţi să facem această investiţie pentru a ne pregăti pe aceleaşi mese şi cu aceleaşi mingi ca la Paris. Iar pentru noi sprijinul acesta, venit de la COSR, contează foarte mult”, a explicat Romanescu.

Preşedintele FRTM este optimist în ceea ce priveşte numărul de medalii pe care îl va obţine România la Paris, spunând că va fi mai mare decât cel de la precedenta ediţie a Jocurilor Olimpice (4).

„Văzând ceea ce se întâmplă şi la celelalte ramuri sportive, modul de pregătire, atitudinea, dorinţa tuturor din ultimii ani, eu spun că la Paris e posibil să depăşim numărul de medalii cucerit de România la Tokyo 2020. Eu sper ca numărul să fie undeva între estimarea federaţiilor şi estimarea COSR… De altfel, şi estimarea făcută de compania de cercetare internaţională (n.r. – Nielsen Gracenote) a fost de 9-10 medalii. Să dea Dumnezeu să fim acolo. Deci automat şi în clasamentul pe naţiuni vom fi mai sus de 46”, a mai afirmat Cristinel Romanescu.

România participă la 4 probe

România va participa în concursul de tenis de masă de la Jocurile Olimpice de la Paris în patru probe, cu cinci sportivi: echipa feminină – Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Adina Diaconu, dublu mixt – Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs, simplu feminin – Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara şi simplu masculin – Ovidiu Ionescu şi Eduard Ionescu.

România nu a cucerit nicio medalie olimpică la tenis de masă, participând pentru prima oară la această disciplină sportivă la ediţia din 1992 de la Barcelona. La Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, România a obţinut două locuri 5, la dublu mixt prin Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu, şi la echipe feminin prin Daniela Dodean-Monteiro, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara.