Adversarele României de la turneul final Billie Jean King Cup! Cu cine vor lupta tricolorele pentru supremaţie - Antena Sport

„Vom merge şi vom juca cu aceeaşi pasiune, vom lupta. Nu va conta scorul”, a spus Jaqueline Cristian despre meciurile pe care România le va disputa la Sevilla, în noiembrie 2024.

„Nici nu ştiu ce am făcut. Ştiu doar că am văzut mingea şi am lovit-o. Mi-am spus doar să o trimit în cross. Mi-am spus că sunt pregătită să joc atât de mult. Am multă energie, sunt pregătită. Am făcut asta pentru România”, a spus Ana Bogdan, la interviul acordat pe teren, la finalul partidei.

România, calificare la turneul final Billie Jean King Cup

După ce în prima zi a întâlniri scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina, a doua zi a fost fără greşeală pentru tricolore, care au câştigat toate cele trei meciuri.

La dublu, Bogdan şi Cristian au învinc cu 6-2, 7-6 echipa Liudmila Kichenok/Nadiia Kichenok.

Tot sâmbătă, Ana Bogdan a învins-o pe Elina Svitolina, scor 6-4, 4-6, 6-3, şi Jaqueline Cristian a învins-o pe Lesia Tsurenko, 2-6, 6-4, 6-4.

În prima zi a întâlnirii, vineri, scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina: Ana Bogdan a fost învinsă de Lesia Ţurenko, scor 3-6, 6-2, 6-0, iar Jaqueline Cristian a fost învinsă de Elina Svitolina, scor 6-3, 7-5.

