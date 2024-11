"Am fost şocată" Prima reacţie a polonezei Iga Swiatek, după ce a fost suspendată pentru dopaj! Explicaţiile oferite de fostul lider mondial - Antena Sport

Iga Swiatek a oferit o primă reacţie în cazul ei de dopaj, care a şocat tenisul mondial. Cazul polonezei vine după ce liderul ATP, Jannik Sinner, a fost şi el depistat pozitiv, la două teste, cu o substanţă interzisă, clostebol.

Swiatek a fost testată pozitiv cu trimetazidină. Ea a primit o pedeapsă de numai o lună după un acord cu ITIA.

Prima declaraţie a polonezei Iga Swiatek, după ce a „explodat” cazul ei de dopaj!

„Bună tuturor. Vreau să discut despre un subiect dificil, unul despre care nu am fost capabilă să discut în ultimele două luni și jumătate. Într-un final, sper ca acest video să explice tot. Vreau să fiu transparentă cu voi și vreau să înțelegeți ce s-a întâmplat cu mine recent.

Pe 12 septembrie am aflat că testul meu anti-doping, prelevat pe 12 august, adică înainte de turneul de la Cincinnati, a fost pozitiv. A fost o lovitură pentru mine. Am fost șocată și întreaga situație m-a făcut anxioasă. La început nu am putut înțelege cum e posibil și de unde vine.

„Am reacționat instant și am cooperat cu ITIA”

Testul a arătat o doză mică de trimetazidină, o substanță de care nu am mai auzit anterior. Cred că nici nu știam că există, nu am folosit-o niciodată și cred că nici cei din jurul meu. Așa că am un sentiment de incorectitudine și ultimele săptămâni au fost haotice. Am reacționat instant și am cooperat cu ITIA.