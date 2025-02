Andy Murray va continua să-l antreneze pe Novak Djokovic. Anunţul făcut de Nole: "Sunt foarte bucuros că a acceptat" - Antena Sport

Andy Murray şi Novak Djokovic/ Profimedia Andy Murray va continua să-l antreneze pe tenismanul sârb Novak Djokovic până la Openul Franței de la Roland Garros și, posibil, la Wimbledon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Djokovic a confirmat că scoțianul a fost de acord să continue parteneriatul lor, care a început în cursul pregătirilor pentru Openul Australiei. Andy Murray va continua să-l antreneze pe Novak Djokovic Câștigătorul a 24 de titluri de Mare Șlem a spus despre colaborarea sa cu Murray că este ‘nedefinită’, deschizând posibilitatea ca foștii rivali să lucreze împreună și la Wimbledon, în această vară. Campania lui Djokovic la Melbourne s-a încheiat când a fost nevoit să se retragă accidentat în semifinala împotriva germanului Alexander Zverev. După aceea, tenismanul sârb a spus că el și Murray se vor ‘liniști’ înainte de a stabili dacă vor continua împreună. Reclamă

„Am avut o discuție a doua zi după ce am încheiat turneul și am reflectat asupra perioadei petrecute împreună. Am fost de acord că va avea nevoie de ceva timp, să se gândească, să vorbească și cu membrii familiei sale și să vadă dacă decide să continue să lucreze”, a explicat Djokovic.

„Mi-am exprimat dorința de a continua colaborarea cu el, așa că sunt foarte bucuros că a acceptat. Durata colaborării noastre este nedefinită, dar am fost de acord, cel mai probabil, să lucrăm împreună în Statele Unite și la unele turnee pe zgură. Vom vedea ce va fi după aceea”, a adăugat sârbul.

Djokovic a revenit săptămâna aceasta în competiție, după accidentarea suferită la Australian Open, fiind eliminat marți în primul tur al turneului ATP 500 de la Doha.

