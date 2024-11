Ilie Năstase, uimit de Jannik Sinner, numărul 1 ATP: "Are cap de lider, dar eu mă distram mai mult". Schimbarea observată la Turneul Campionilor - Antena Sport

Ilie Năstase este prezent la Torino, acolo unde are loc Turneul Campionilor 2024. Primul număr 1 din istoria ATP dă numele unei grupe la turneul organizat pentru al patrulea an la rând de oraşul italian. Cealaltă grupă îi poartă numele lui John Newcombe, jucătorul care a devenit lider mondial după fostul tenismen român.

„Nasty” a oferit un interviu în presa din Italia şi a vorbit despre liderul din prezent al clasamentului ATP, Jannik Sinner, cel care a fost premiat pentru că va încheia anul 2024 pe prima poziţie a ierarhiei.

Ilie Năstase: „Jannik Sinner îmi aminteşte de Marina Hingis”

Ilie Năstase a dezvăluit că Jannik Sinner îi aduce aminte de Martina Hingis, după ce i-a enumerat calităţile jucătorului italian. De asemenea, Ilie Năstase a glumit şi pe seama sumelor pe care le-a primit în anii 70 şi cele pe care jucătorii le primesc în prezent:

„Sinner este agil, intuitiv, poate vedea jocul în avans. Îmi amintește de Martina Hingis: ea înțelegea totul înainte de a se întâmpla. Desigur, când am câștigat ATP Finals în 1973 mi-au dat 15 mii de dolari, iar Jannik a încasat 6 milioane în Arabia. Mă consolez gândindu-mă că a fost un demonstrativ: nu contează! Sinner are cap de lider, dar eu mă distram mai mult. Am făcut multe prostii… la unele încă mai râd”, a declarat Ilie Năstase, potrivit corriere.it.

Ilie Năstase a dezvoltat apoi subiectul legat de diferenţele dintre Turneul Campionilor din perioada în care activa şi cel din prezent, comparând actuala generaţie de jucători cu monoposturile de Formula 1: