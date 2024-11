S-au tras la sorţi grupele Turneului Campionilor 2024! Cum au ales organizatorii să îl omagieze pe Ilie Năstase - Antena Sport

„Îmi aduc aminte foarte bine acel turneu, am jucat împotriva unor jucători importanţi. Am înţeles multe lucruri săptămâna aceea. Am pierdut în finală aici (n.r. cu Novak Djokovic, după ce îl învinsese în faza grupelor), dar sper să mă descurc bine în faţa fanilor deoarece simt că sunt înconjurat de multă afecţiune”, a declarat Jannik Sinner, citat de gazzetta.it.

Novak Djokovic nu va participa la Turneul Campionilor! Anunţul făcut de campionul sârb

În cursul zilei de marţi, Novak Djokovic a anunţat că nu va putea participa la Turneul Campionilor din cauza unei accidentări.

„Este o onoare să mă calific la Turneul Campionilor de la Torino. Abia aşteptat să ajung acolo, dar din cauza unei accidentări nu voi putea să joc săptămâna viitoare. Scuze celor care plănuiau să mă vadă acolo. Le doresc tuturor jucătorilor un turneu grozav. Ne vedem în curând”, a anunţat Novak Djokovic, pe contul său de Instagram.

Sârbul s-a impus în 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 şi 2023, jucând şi alte două finale, în 2014 şi 2016.

În 2024, Djokovic nu a reuşit să se impună în turneele de Grand Slam, cel mai bun rezultat fiind finala de la Wimbledon, pierdută în faţa lui Carlos Alcaraz.