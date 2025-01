Jannik Sinner - Alexander Zverev e finala de la Australian Open! Liderul mondial, victorie fără emoţii în semifinale - Antena Sport

Jannik Sinner şi Alexander Zverev, la finalul unui meci/ Profimedia Jannik Sinner – Alexander Zverev e finala masculină din acest an de la Australian Open. Liderul mondial s-a calificat în ultimul act de la Melbourne, după ce l-a învins în trei seturi pe Ben Shelton, scor 7-6(2), 6-2, 6-2. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jannik Sinner s-a calificat astfel în a treia sa finală de Grand Slam, după cele disputate în 2024 la Australian Open şi US Open. Italianul s-a impus în ambele şi vrea să-şi apere titlul la Melbourne, în finala cu Alexander Zverev. Jannik Sinner – Alexander Zverev e finala de la Australian Open Zverev, de cealaltă parte, a „profitat” de retragerea lui Novak Djokovic şi s-a calificat în finala de la Australian Open, după doar un set disputat în semifinale. Germanul de pe locul 2 ATP a obţinut astfel biletele pentru a treia finală de Grand Slam din carieră. Pe precedentele două le-a pierdut. Acesta a cedat în 2024 la Roland Garros, în faţa lui Carlos Alcaraz, şi în 2020 la US Open, cu Dominic Thiem. Alexander Zverev conduce la capitolul întâlniri directe cu Jannik Sinner, 4-2. Ultima dată, cei doi s-au duelat la Cincinnati, în 2024, meciul fiind câştigat de italian în trei seturi, scor 7-6, 5-7, 7-6. Reclamă

Sinner l-a mai învins pe Zverev şi în prima lor confruntare directă, de la Roland Garros, din 2020. În acelaşi an, la Koln, germanul şi-a luat revanşa şi s-a impus în două seturi în faţa italianului. Un an mai târziu, cei doi s-au întâlnit în optimile de la US Open, meciul fiind câştigat tot de Zverev.

Germanul s-a mai impus ulterior în duelurile disputate cu Sinner la Monte Carlo, în 2022, şi tot la US Open, în 2023.

După succesul cu Ben Shelton, Jannik Sinner a devenit primul jucător italian care reuşeşte să se califice în două finale consecutive la Australian Open. Totodată, el a ajuns la 20 de victorii consecutive.

