Aryna Sabalenka - Madison Keys LIVE SCORE (10:30) e finala Australian Open 2025. Liderul WTA poate cuceri al treilea titlu la Melbourne - Antena Sport

Meciul dintre Aryna Sabalenka şi Madison Keys, finala feminină de la Australian Open 2025, va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 10:30.

Triplă câştigătoare de Grand Slam, Sabalenka (1 WTA) are şansa de a-şi trece în cont al patrulea titlu major şi al treilea la rând la Melbourne. De partea cealaltă, Madison Keys (14 WTA), care a mai jucat o finală de Grand Slam în 2017, la US Open, are şansa de a cuceri în premieră un titlu major.

Aryna Sabalenka – Madison Keys LIVE SCORE (10:30)

Finala de la Australian Open 2025 le pune faţă în faţă pe două dintre cele mai în formă jucătoare ale începutului de an. Aryna Sabalenka s-a pregătit la Brisbane înainte de a ajunge la Melbourne, câştigând turneul premergător primului Mare Şlem al anului. Şi Madison Keys are deja un titlu în 2025, la Adelaide.

În semifinale, Sabalenka a fost nevoită să treacă de buna sa prietenă Paula Badosa, pe care a învins-o cu 6-4, 6-2, după o oră şi 27 de minute de joc. Madison Keys a avut o misiune mult mai grea în semifinala pe care a disputat-o cu Iga Swiatek. Americanca s-a impus la capătul unui meci dramatic, scor 5-7, 6-1, 7-6(8), după 2 ore şi 37 de minute de joc.

Sabalenka şi Keys se întâlnesc sâmbătă pentru a şasea oară, jucătoarea din Belarus conducând în meciurile directe cu 5-1. Ultimul duel dintre cele două a avut loc pe 2 octombrie 2024, tot pe hard, în optimile de la Beijing. Liderul WTA s-a impus atunci cu 6-4, 6-3, după doar 66 de minute de joc. Ultimul meci la un Grand Slam dintre cele două a avut loc în semifinalele US Open 2023. Atunci, Sabalenka a reuşit o victorie fabuloasă, revenind după ce a fost condusă cu 1-0 la seturi. Bielorusa a câştigat atunci cu 0-6, 7-6(1), 7-6(5).