Novak Djokovic şi-a ales favoritul înaintea finalei Jannik Sinner - Alexander Zverev, de la Australian Open 2025: "Îmi doresc ca tu să câştigi" - Antena Sport

Campion în urmă cu un an la Melbourne, Sinner caută să îşi treacă în cont al treilea titlu de Grand Slam, după ce a cucerit în 2024 şi marele trofeu de la US Open. În ceea ce îl priveşte pe Alexander Zverev, fără titluri de Grand Slam în palmares, el va juca pentru prima oară într-o finală la Melbourne. El a mai ajuns în ultimul act la US Open 2020 şi Roland Garros 2024.