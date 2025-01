"Ultimul Australian Open din carieră?" Răspunsul oferit de Novak Djokovic, după ce a abandonat în semifinala cu Alexander Zverev! Anunţ despre retragere - Antena Sport

Novak Djokovic a fost întrebat dacă ediţia din acest an de Australian Open a fost ultima la care a participat, şi a oferit imediat răspunsul. Sârbul a transmis că există şanse să fi participat pentru ultima dată la Grand Slam-ul de la Antipozi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Novak Djokovic a rezistat pe teren un singur set, în semifinala cu Alexander Zverev. Germanul a câştigat prima manşă în tie-brek, iar ulterior sârbul a luat decizia de a se retrage, fiind huiduit de fanii prezenţi pe arena Rod Laver.

„Ultimul Australian Open din carieră?” Răspunsul oferit de Novak Djokovic, după ce a abandonat în semifinala cu Alexander Zverev

Novak Djokovic a transmis că e „posibil” că duelul cu Alexander Zverev să fi fost ultimul din cariera sa, la Australian Open, turneu pe care l-a câştigat de nu mai puţin de zece ori. Sârbul a precizat că a încercat să facă totul pentru a putea încheia partida pe teren, însă durerile nu l-au lăsat.

„Nu am lovit mingea după meciul cu Alcaraz până cu o oră înainte de meciul de azi. Am făcut tot ce a fost posibil pentru a gestiona această ruptură musculară. Dar, spre finalul setului, am simţit tot mai multă durere. Să fi fost ultimul meu Australian Open din carieră? Posibil”, a transmis Novak Djokovic, la conferinţa de presă de după duelul cu Alexander Zverev.

Totodată, Djokovic a mai subliniat că ţinând cont de accidentarea suferită la Australian Open, nu poate vorbi despre ce se va întâmpla în următorul sezon, existând astfel posibilitatea să se retragă.