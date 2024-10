Fratele mai mic al lui Carlos Alcaraz, imagini tari de pe terenul de tenis. Jamie îi calcă pe urme la doar 13 ani - Antena Sport

Fratele mai mic al lui Carlos Alcaraz imagini tari de pe terenul de tenis Carlos şi Jamie Alcaraz - colaj AntenaSport, Profimedia şi TikTok Fratele mai mic al lui Carlos Alcaraz, imagini tari de pe terenul de tenis. La doar 13 ani, Jamie Alcaraz a devenit viral pe rețelele de socializare. Utilizatorii au rămas fără cuvinte când au văzut asemănările dintre el și fratele său. Carlos Alcaraz are 21 de ani și se află pe locul al doilea în clasamentul ATP. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Carlos Alcaraz nu este singurul din familia sa care face furori cu racheta de tenis. Pasiunea pentru tenis din familia sa a pornit de la fratele bunicului său. În urmă cu mai bine de 40 de ani, acesta a construit un club de tenis. Mai mult, și tatăl tenismenului a practicat acest sport, iar acum este antrenor în același domeniu. Fratele mai mic al lui Carlos Alcaraz, imagini tari de pe terenul de tenis. Jamie îi calcă pe urme la doar 13 ani Se pare că toți cei trei frați ai lui Carlos au practicat sau încă practică tenisul. În urmă cu puțin timp, cel mai mic dintre frați, Jamie, a furat lumina reflectoarelor cu stilul său de joc. Adolescentul în vârstă de 13 ani a fost filmat în timp ce juca, iar videoclipul a devenit rapid viral. Chiar un jurnalist a fost cel care a remarcat semănările dintre el și Carlos Alcaraz. „Jaime Alcaraz joacă tenis în felul acesta la 13 ani și seamănă mai mult cu fratele lui, Carlitos, decât Carlos Alcaraz însuși. Nebunie, mai lăsați ceva și pentru restul lumii”, a fost mesajul postat de Marcos Zugasti, un jurnalist argentinian de tenis, pe platforma X. #tennislegend #tenis #jaimealcaraz #carlosalcaraz #alcaraz ♬ son original – YOUNES 🐲 @tennis.legend So many similarities with his brother. Jaime Alcaraz, the 13-year-old brother of Carlos Alcaraz, during an U14 tournament in Spain. 🇪🇸 🎥 IG/juan202193 via X/mzugasti #tennis Reclamă

Reclamă

De asemenea, și alți utilizatori au rămas uimiți de fratele mai mic al numărului 2 mondial. În imaginile care au fost postate și pe TikTok, Jamie aleargă dintr-o parte în alta, demonstrând o capacitate excelentă de mișcare laterală. Totodată, se poate observa concentrarea spaniolului și spiritul de luptă al acestuia.

Jamie Alcarz l-a ales pe Dominic Thiem drept idol

Chiar dacă fratele său scrie istorie în tenis la doar 21 de ani, Jamie l-a ales pe Dominic Thiem, austriacul cu un titlu de Grand Slam câștigat. Și anul trecut, puștiul de 13 ani s-a făcut remarcat după e a câștigat Turneul Rafa Nadal (U12). Mezinul familiei Alcaraz a reușit această performanță la opt ani după ce Carlos a câștigat același trofeu.

Carlos Alcaraz are în palmares patru turnee de mare șlem câștigate, US Open (2022), Wimbledon (2023, 2024), French Open (2024), și o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Paris. Rămâne de văzut dacă fratele mai mic îi va călca pe urme. Locul 2 în clasamentul ATP se duelează în această seară de la ora 21:00 cu danezul Holger Rune, în sferturile de finală de la Six Kings Slam.

Reclamă

Reclamă